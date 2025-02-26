Россияне уже передают Трампу "привет": США не могут этого проигнорировать

Трамп с начала своего пребывания в Овальном кабинете говорил, что не готов предоставить гарантии безопасности для Украины и что это должна делать Европа. США могут выступать координатором этих гарантий или руководить военными ЕС, которые будут в составе миротворческого контингента, но прямых гарантий защиты они не дадут. Однако ситуация может коренным образом измениться.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом выразил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что все может резко измениться, если Путин бросит Трампа и попытается выставить его дураком, которым можно было манипулировать, не собираясь действительно завершать войну.

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Что показывает Кремль заявлением Лаврова?

Политолог обратил внимание, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается завершать войну по линии разграничения, потому что в обновленной российской конституции указаны 4 области Украины (Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская).

По его логике Украина может завтра внести половину России в свою Конституцию или провести референдум на территории Курской области и присоединить 1 – 2 области к Украине. Но мы так не поступаем,

– подчеркнул Рейтерович.

Хотя Лавров не является в России политиком, принимающим важные решения, но формально он министр иностранных дел, а это уровень высокопоставленного чиновника. Так что, по словам Рейтеровича, когда он такое озвучивает, то проигнорировать американцы это не могут. Они, по мнению политолога, должны поразмыслить, что означают эти его заявления. Это, по мнению Рейтеровича, фактически выглядит как определенный кидок.

Трамп говорит другое, что войну завершит, как минимум, по линии разграничения или, возможно, Украина вернет часть своих территорий, видимо, имея в виду их обмен на Курская область, которую сейчас контролируют ВСУ.

В этом контексте россияне уже передают Трампу "привет", намекая на то, что у него своя позиция, а у них – своя и от нее они пока не собираются отступать,

– отметил Рейтерович.

Политолог подытожил, что ситуация на политической арене может меняться. По состоянию на сегодня, по его словам, пока приобщать США к оказанию помощи или обеспечению гарантий безопасности Украине Трамп не будет. Это, со слов Рейтеровича, очень важный момент, который нужно осознать.

Однако такова позиция американского президента, по его убеждению, не мешает ему в будущем подписать с Украиной многочисленные соглашения по поставке ей вооружения за деньги или в кредит, или по ленд-лизу. Рейтерович уверен, что для Трампа такой вариант может быть очень выгоден.

Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что Россия против размещения на территории Украины миротворческого контингента, поскольку считает, что такие действия только нацелены на то, чтобы "конфликт разогревать и дальше".

Отметим, что 27 февраля запланирована очередная встреча американской и российской сторон. В этот раз диалог между ними состоится в Стамбуле (Турция). Лавров заявил, что предполагается обсудить проблемы в деятельности посольств. Предыдущая встреча представителей США и России прошла 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).