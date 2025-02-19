Он неслучайно об этом говорит: что стоит за заявлением Трампа о выборах в Украине

Трамп озвучил, что поддержка Зеленского гражданами составляет 4% и что в Украине надо провести выборы. Такие заявления совпадают с риторикой Кремля. Высказывания американского лидера вызвали волну негатива.

Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, подчеркнув, что для него еще летом прошлого года было очевидным то, как себя будет вести Трамп, принимая во внимание его действия во время первой каденции.

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Для Трампа выборы в Украине – ключ к мирному соглашению

Клочок убежден, что сейчас нужно сосредоточиться не на хейте в сторону Трампа, а думать, что делать дальше. Хотя об этом, по его словам, Украине нужно было задуматься гораздо раньше, как и европейцам.

Заявления Трампа – это его алгоритм действий для прекращения российско-украинской войны. Они, как отметил Клочок, точно совпадают с желанием Путина именно в части проведения в Украине выборов. В этом их интересы похожи, поэтому, по мнению Клочка, они так быстро двигаются навстречу друг другу в публичной плоскости.

Он неслучайно об этом говорит, я допускаю, что у него есть личное неприятие Зеленского, он не хочет с ним говорить. Трамп будет настаивать, чтобы в Украине состоялись выборы, потому что в его понимании это может открыть путь для подписания соглашения о перемирии,

– озвучил Клочок.

Какую цель поставил Белый дом?

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" заметил, что Трамп использует риторику Путина, чтобы достичь своих целей. Одна из таких – усиление России для противостояния Китаю.

Это стратегическая цель, которую сейчас себе вырисовывает Белый дом, но напоминаю, что Джозеф Байден также пытался противостоять Китаю. Цель что у республиканцев, что у демократов – одинаковая, но пути достижения разные,

– подчеркнул Клочок.

Украина справедливо возмущается заявлениям Трампа, потому что они ее касаются, но лидеру США и абсолютному большинству американцев, по словам Клочко, безразлично, как будут достигаться цели, главное, чтобы Соединенным Штатам было хорошо.

О вызовах для Украины

Сегодня, как заметил Клочок, существуют серьезные вызовы для Украины, ведь Трамп заявил, что США готовы оказывать военную помощь ВСУ, но за деньги. Поэтому сейчас Украине надо думать, где их брать.

У Трампа есть существенные инструменты влияния на Украину – это оружие. Зеленский сделал заявление, что у нас к системам Patriot нет ракет, нечем сбивать вражеские воздушные цели. Их нам могут предоставить не только США, но и другие страны, но они стоят очень дорого,

– объяснил Клочок.

Европейцы, по его словам, не спешат принимать решение для помощи Украине. В ЕС до сих пор колебания отправлять свои войска или нет, давать оружие или нет. И хотя европейские партнеры подготовили новый пакет военной помощи для нашего государства на 6 миллиардов евро, Клочок считает, что это не та сумма, которая сегодня спасет Украину.