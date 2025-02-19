Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши, що для нього ще влітку минулого року було очевидним те, як себе поводитиме Трамп, беручи до уваги його дії під час першої каденції.

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Для Трампа вибори в Україні – ключ до мирної угоди

Клочок зауважив, що зараз потрібно зосередитись не на хейті в бік Трампа, а думати, що робити далі. Хоча про це, з його слів, Україні потрібно було задуматися набагато раніше, як і європейцям.

Заяви Трампа – це його алгоритм дій для припинення російсько-української війни. Вони, як зазначив Клочок, точно збігаються з бажанням Путіна саме в частині проведення в Україні виборів. В цьому їхні інтереси схожі, тому, на думку Клочка, вони так швидко рухаються назустріч один одному в публічній площині.

Він невипадково про це говорить, я допускаю, що в нього є особисте несприйняття Зеленського, він не хоче з ним говорити. Трамп наполягатиме, щоб в Україні відбулися вибори, тому що в його розумінні це може відкрити шлях для підписання угоди про перемир'я,

– озвучив Клочок.

Яку ціль поставив Білий дім?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зауважив, що Трамп використовує риторику Путіна, щоб досягти своїх цілей. Одна з таких – посилення Росії для протистояння Китаю.

Це стратегічна ціль, яку зараз собі вимальовує Білий дім, але нагадую, що Джозеф Байден також намагався протистояти Китаю. Ціль що у республіканців, що у демократів – однакова, але шляхи досягнення різні,

– підкреслив Клочок.

Україна справедливо обурюється заявам Трампа, бо вони її стосуються, але лідеру США й абсолютній більшості американців, зі слів Клочка, байдуже, як будуть досягатися цілі, головне, аби Сполученим Штатам було добре.

Про виклики для України

Сьогодні, як зауважив Клочок, існують серйозні виклики для України, адже Трамп заявив, що США готові надавати військову допомогу ЗСУ, але за гроші. Тому зараз Україні треба думати, де їх брати.

У Трампа є суттєві інструменти впливу на Україну – це зброя. Зеленський зробив заяву, що в нас до систем Patriot немає ракет, нема чим збивати ворожі повітряні цілі. Їх нам можуть надати не лише США, а й інші країни, але ж вони коштують дуже дорого,

– пояснив Клочок.

Європейці, з його слів, не поспішають ухвалювати рішення задля допомоги Україні. В ЄС досі вагання відправляти свої війська чи ні, давати зброю чи ні. І хоча європейські партнери підготували новий пакет військової допомоги для нашої держави на 6 мільярдів євро, Клочок вважає, що це не та сума, яка сьогодні врятує Україну.