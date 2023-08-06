Украинские атаки морскими дронами на российские корабли открывают новый фронт, – CNN
Источник:CNN
Морские дроны атаковали два российских судна – "Оленегорский горняк" и танкер SIG. Иностранные журналисты говорят, что это открывает новый фронт.
В частности они отмечают, что Служба безопасности Украины заявила об использовании этих беспилотников. Также Россию предупредили, что ее инфраструктура и судоходство в Черном море находятся под угрозой.
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Как иностранные журналисты анализируют события в Черном море
Украина, похоже, намерена использовать новое поколение мощных морских беспилотников против российских кораблей – как торговых, так и военно-морских – в Черном море, открыв новый фронт в 18-месячной войне,
– заявили журналисты.
Также издание объясняет, что от этих скорых надводных дронов оказалось трудно защищаться. Ведь:
- их можно легко запускать из моря;
- по меньшей мере, некоторые из них могут передвигаться на несколько сотен километров, чтобы достичь цели;
- при хорошей прокладке цели 450-килограммовый заряд способен сделать непригодными большие суда.
Журналисты отмечают, что использование этих дронов служит многим целям. В частности:
- демонстрирует использование новой технологии, которую в большинстве разработали в Украине. Взрывчатка этой модели больше, чем у предыдущих;
- в то время, когда ВСУ не демонстрируют значительных успехов в возвращении оккупированной территории, атаки в Черном море помогают поддержать моральный дух украинцев и отвлекают российский черноморский флот;
- более активные действия Киева на море могут быть связаны с отказом России продлить зерновое соглашение по экспорту украинского зерна через черноморские порты.
Что заявили в Украине об атаке на "Оленегорский горняк" и SIG
- Источники 24 канала в СБУ заявили, что за атакой надводными дронами на русский танкер SIG 5 августа стоит Служба безопасности Украины. Также источники в СБУ сообщили, что атака на Оленегорский горняк 4 августа – это спецоперация СБУ вместе с ВМС.
- Следует отметить, что с 4 августа Украина объявила о военной угрозе в районе сразу шести черноморских портов России: Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань. Она будет действовать бессрочно.
- Глава СБУ Василий Малюк объяснил, что для прекращения "хлопка" россиянам нужно покинуть территориальные воды Украины и нашу землю.