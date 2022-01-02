На Новый год во Франции сожгли почти 900 автомобилей

Праздновать Новый год можно по-разному. Например, во Франции жгли автомобили.

Похоже, там возникает такая ежегодная традиция – уничтожать транспортные средства в новогоднюю ночь. 2022 года встретили сожжением 874 автомобилей.

Стоит знать Европу ждет тяжелый 2022 год, – The Guardian

Нехорошая традиция: во Франции снова в новогоднюю ночь жгли авто

Все началось после беспорядков 2005 года, спровоцированных гибелью от рук полиции двух подростков североафриканского происхождения.

Днями и ночами французы протестовали и жгли автомобили почти два месяца в конце года.

Похожая ситуация сложилась и в 2007. С тех пор под конец года в стране "традиционно" жгут авто.

Вот и во время празднования Нового 2022 года во Франции подожгли 874 автомобиля.

в полиции видят в этом даже некоторый позитив. Мол, эта цифра – значительно меньше аналогичного показателя 2019 года. А все благодаря тому, что в новогоднюю ночь работало 95 тысяч полицейских, жандармов и пожарных.



Сожженных в новогоднюю ночь авто во Франции насчитали 874 / Фото AFP

Конец декабря отличился беспорядками и в других странах:

Напомним, летом во Франции, Италии и Германии люди выступали против правительственных мер безопасности