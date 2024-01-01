Елка стала звездой тиктока: Купянск под постоянные звуки взрывов празднует Новый год

Несмотря на постоянные канонады, освобожденный Купянск на Харьковщине также празднует Новый год. Елка одной из жительниц Жанны даже стала звездой тиктока.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко посетила купянчанку и подарила елочные украшения – двух голубей, символизирующих мир. Ведь птицы сидят на деревьях, когда тихо и им ничего не угрожает.

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"Это моя елка, которая стала звездой тиктока. Наверное, потому что я ее наряжала с мыслями о будущем, что в нашем Купянске все будет хорошо", – сказала Жанна.

По ее словам, не все в Купянске поддерживают идею украшения елки и празднования Нового года вообще. Но женщина думает иначе.

Мне кажется, что, находясь в Купянске, хоть какой-то праздник я должна делать. А делать я могу не так много – не падать духом и верить в лучшее,

– сказала Жанна.

Главная игрушка – с купянской фабрики, которая производила елочные украшения в течение 20 лет. Оккупанты ее разбомбили в конце сентября 2022 года.

Купянчанка борется с российской пропагандой

Жанна ведет страницу и тиктоке под дважды символическим ником "Слабо – Жанка". Здесь и привязка к родному краю – Слобожанщине, и вопрос к себе: "Слабо, Жанка?".

Когда-то страница была сугубо личной, но теперь женщина использует ее для развенчивания российских фейков о ситуации в Купянске.

Когда идет пропаганда, люди теряют надежду. А я хочу в своем тиктоке, наоборот, вселить людям надежду на то, что все будет хорошо, Купянск выстоит и у нас будет счастливое будущее,

– отметила Жанна.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Российские оккупанты не прекращают обстрелов Харьковщины даже на праздники. Вечером 31 декабря враг атаковал Чугуев и район предварительно ракетами С-300.

К тому же вечером 30 декабря враг запустил по центру Харькова "Искандер-М". В результате атаки около 26 человек получили ранения, а также повреждены жилой дом и отель Kharkiv Palace.

Кроме того, 28 декабря захватчики цинично обстреляли место скопления людей в Волчанске с РСЗО "Град". От ранений в больнице скончалась 66-летняя женщина.