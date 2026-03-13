Об этом в интервью 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, указав на то, что у Хаменеи-младшего вероятно сломан голеностоп и ранено лицо, поэтому он предположил, что из-за этого тот на камеру решил не выступать.

Чем характеризуется Хаменеи-младший?

Военный обозреватель отметил на том, что ранение новый верховный лидер Ирана получил еще 28 февраля, когда США начали военную операцию в этой стране. Шарп предположил, что он находился вблизи того места, где был ликвидирован его отец.

Впоследствии, 6 марта, было еще одно покушение, когда под атакой оказался подземный бункер под резиденцией иранского верховного лидера. Но на тот момент, по мнению эксперта, Моджтаба Хаменеи был в госпитале.

Он уже пережил 2 покушения и остается целью для Израиля и США и на данный момент. Для того, чтобы завершить начатое, нужно иметь разведывательную информацию о месте его пребывания,

– озвучил Шарп.

Как подчеркнул военный обозреватель, Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером уже когда получил ранение, значит, можно предположить, что его жизни уже не угрожала опасность. Он, с его слов, человек радикальных взглядов, был правой рукой своего погибшего отца Али Хаменеи.

Он не является религиозным авторитетом, но имел влияние и связи с КСИР, наделен определенными деловыми качествами. Именно этим, по мнению Шарпа, и объясняется его избрание на должность нового верховного лидера Ирана. А контакты с КСИР предусматривают у него жесткую позицию.

"В первом своем обращении он конечно подбодрил сторонников, чтобы не выглядеть слабо, но и выразил крайне агрессивный подход. Он требует от стран-соседей выгнать американцев с военных баз, говорит о закрытии Ормузского пролива, о намерении продолжать атаковать и мстить тем, кто выступил против него. При чем есть намеки и в сторону тех, кто на самом деле и не выступал", – озвучил Шарп.

К сведению! Новый верховный лидер Ирана в своём первом заявлении высказался о том, что закрытие Ормузского пролива и в дальнейшем будет инструментом для того, чтобы давить на Соединенные Штаты и Израиль. Он также отметил, что все американские базы на Ближнем Востоке будут атакованы, поэтому призвал стран-соседей к их срочному закрытию на своих территориях. Он добавил, что Ираном могут быть активированы другие фронты в тех местах, где его противник является уязвимым.

В верхушке Ирана есть разногласия в принятии решений

Пока режим сохраняет свою мощь на самой верхушке, то кого бы ни выбрали в Иране – более радикального лидера или нет, ожидать кардинальных изменений, перехода к демократической системе, как отметил Шарп – не стоит. Единственный нюанс в том, что усиленный радикальный и фанатичный подход может выражаться в более прямолинейных и менее прагматичных действиях, таких, которые могут казаться авантюрой.

Решения в последние дни, например, об атаках на разные страны, указывают на определенные разногласия в руководстве Ирана. Мы слышали извинения президента страны Пезешкиана (о нанесенных ударах по соседям – 24 Канал), а потом более консервативные лица это опровергли и продолжили удары. Есть проблематика в принятии решений,

– убежден Шарп.

Подытоживая, военный обозреватель отметил, что есть решения Ирана, которые сейчас кажутся неадекватными даже в рамках его стратегии. Например, запущенные по Турции ракеты или удары по Оману, который является нейтральным, всегда неплохо относился к Ирану и даже уговаривал США не атаковать Тегеран.

Сейчас новый верховный лидер Ирана наконец подал голос. Со временем будут видны его политические шаги. Именно тогда, как объяснил военный обозреватель, можно будет делать выводы относительно того отличается ли он от своего предшественника и чем именно.

Что известно о состоянии Хаменеи-младшего?