Ветеран армии США предположил, почему Трампу так нравится новый "мирный план"

Мирный план, который предложили США сначала состоял из 28 пунктов, однако, после длительных дискуссий, его сократили примерно до 20. Пока точно неизвестно, что теперь туда входит, ведь после встречи Владимира Путина с американскими посланниками, стороны договорились не разглашать детали.

Однако выглядит, что Дональд Трамп поддерживает новый вариант мирного плана. Ветеран армии США Пол Левандовски рассказал 24 Каналу, что это может быть связано с тем, что общеизвестным самым большим страхом президента США является ядерная война. Кремль же часто угрожает этим.

Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Почему Трамп поддерживает новый мирный план?

Пол Левандовски отметил, что Россия неоднократно показывала, что вроде бы вполне готова применить ядерное оружие.

Но на самом деле Кремль никогда серьезно не рассматривал такой вариант. Но в российской манере, нацеливаясь на объект ядерной энергетики, они (россияне – 24 Канал) будто играют на хорошо задокументированных страхах Трампа по этому поводу,

– сказал он.

Оккупанты, вероятно, таким образом стремятся подтолкнуть лидера США к мысли, что американцам вроде бы нужно поддержать мирное соглашение, хоть оно и очень плохое.

Однако всеми своими действиями Россия показывает, что не готова к завершению войны, ведь продолжает агрессивно действовать, как против Украины, так и против Европы.

"Я не исключаю того, что Белый дом может быть наивным или сознательно закрывать глаза на намерения России", – добавил Пол Левандовски.

Изменились ли условия мирного плана?