США вскоре объявят о новой военной помощи Украине, – Белый дом

США в ближайшие недели объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Пока неизвестно, что в него войдет.

Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан во время пресс-конференции сегодня, информирует 24 Канал.

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"Думаю, ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейшей поставке важных возможностей Украине", – отметил Салливан.

К слову, AFP со ссылкой на советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана сообщило, что президенты Владимир Зеленский и Джо Байден вскоре проведут две встречи – во французской Нормандии и во время саммита G7 в Италии.

Военная помощь от США