Легион "Свобода России" будет стоять во главе: Россию ждет новая волна интересных событий

Большинство россиян не признают свою ответственность за действия режима Владимира Путина. Поэтому классическая революция в России невозможна, и единственный реалистичный сценарий для смены власти – очередной мятеж при благоприятных условиях.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик, бывший депутат государственной думы России Илья Пономарев. По его мнению, изменение режима в России невозможно ни "сверху", ни "снизу", и только сознательное меньшинство может начать этот процесс.

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Россияне не считают себя виновными

Казалось бы, мятеж Евгения Пригожина создал окно возможностей для смены российского режима. Однако, по словам Пономарева, российские военные вряд ли восстанут против войны как таковой, ведь они не придают значения своим преступлениям.

"Они воспринимают это как исполнение приказов, и не считают себя ответственными за распоряжение высшего руководства. Таким образом думает и управленческая верхушка, не говоря уже о российском обществе", – убежден политик.

Сейчас эти люди не чувствуют себя ответственными за то, что идет война. Они в безопасности, потому что "только выполняют приказы" и уголовный суд им как будто бы не грозит.

Какой может быть смена режима в России

Сейчас решительные противники режима Путина много дискутируют, какой способ смены власти является оптимальным: мятеж или революция. То, что делал Пригожин, было попыткой захватить власть. Революция – это стимулирование массового движения "снизу".

"Честно говоря, я не верю в полноценную революцию в России. Скорее всего, нас ждет что-то похожее на Февральскую революцию 1917 года. Тогда протесты начались именно с мятежа, но постепенно они переросли в настоящую революцию", – предположил Пономарев.

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Вряд ли российские элиты открыто поддержат такой сценарий. Поэтому первый удар, по мнению политика, должны нанести именно российские добровольцы. Легион "Свобода России" будет играть в этом центральную роль.

Илья Пономарев о ситуации в России: смотрите видео

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