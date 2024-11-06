План "Б" стал планом "А": какой позитив может получить Украина от президентства Трампа

В западной прессе еще во времена политической неопределенности относительно того, кто победит на президентских выборах в США, Трамп или Харрис, писали, что в президентстве Трампа Украина видит позитив.

Политолог Андрей Вигиринский в эфире 24 Канала отметил, что все дебаты, которые происходили между Трампом и Байденом или Харрис, начинались с того, что наибольшей ценностью является человеческая жизнь. И чем больше их будет сохранено, тем лучше для стран, потому что они существуют ради людей, которые их населяют. По его словам, США хочет защитить жизнь украинцев.

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Украина действует и высказывается дипломатично

Вигиринский уверен, что оснований считать, что Республиканская партия, лидер которой Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, хочет для Украины чего-то плохого – нет.

План "Б" стал планом "А". Когда в выборах участвуют 2 кандидата, шансы которых почти равны, то Украина не может по отношению к кому-то занять позицию положительную, а по отношению к другому отрицательную. У нас же двухпалатная партийная поддержка, почему бы нам считать, что какая-то партия желает Украине зла? Таких оснований нет,

– озвучил Вигиринский.

Трамп может коммуницировать и имеет широкий набор инструментов

Политолог предположил, что при президентстве Трампа могут рассматриваться более решительные меры в первую очередь переговорного характера в отношении тех стран, с которыми Россия имеет торгово-экономические отношения, возможности влияния на эти страны (дипломатического, экономического) и не обязательно с помощью санкций, а через их связанность с экономикой США.

По его словам, могут быть очерчены определенные сроки, выбрана площадка для диалога, которой может стать ООН под эгидой стран-друзей, выступающих за мир. Вигиринский отметил, что позиция Китая и США сейчас совпадает, оба лидера этих стран заявляют, что войну следует прекращать на линии боевого соприкосновения, чтобы не гибли люди.

Идеологически демократы не могли поддержать что-то другое от того, чего они придерживались, начиная с варшавской речи Байдена. А у Трампа таких ограничений нет, войну он получил в "наследство", он может менять свою позицию. У него набор инструментов довольно широкий, но главный из них заключается в том, что он может вести коммуникацию, чего не делали демократы,

– отметил политолог.

Напомним, 5 ноября в США состоялись выборы президента. Главные кандидаты: Дональд Трамп (Республиканская партия) и Камала Харрис (Демократическая партия).

Трамп победил, он получил 277 голосов коллегии избирателей и во второй раз стал президентом Соединенных Штатов (47-м). В команде Трампа анонсировали по случаю его победы на выборах митинг. Сам Трамп сделал заявление, что собирается остановить войны и при его каденции их не будет.