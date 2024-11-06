Політолог Андрій Вігірінський в етері 24 Каналу зазначив, що всі дебати, які відбувалися між Трампом і Байденом чи Гарріс, починалися з того, що найбільшою цінністю є людське життя. І чим більше їх буде збережено, тим краще для країн, бо вони існують заради людей, які їх населяють. З його слів, США хоче захистити життя українців.

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Україна діє та висловлюється дипломатично

Вігірінський впевнений, що підстав вважати, що Республіканська партія, лідер якої Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, хоче для України чогось поганого – немає.

План "Б" став планом "А". Коли у виборах беруть участь 2 кандидати, шанси яких майже рівні, то Україна не може стосовно когось зайняти позицію позитивну, а стосовно іншого негативну. У нас же двопалатна партійна підтримка, чому б нам вважати, що якась партія бажає Україні зла? Таких підстав немає,

– озвучив Вігірінський.

Трамп може комунікувати та має широкий набір інструментів

Політолог припустив, що за президентства Трампа можуть розглядатися рішучіші заходи в першу чергу переговорного характеру стосовно тих країн, з якими Росія має торгово-економічні відносини, можливості впливу на ці країни (дипломатичного, економічного) і не обов'язково через санкції, а через їх зв'язаність з економікою США.

З його слів, можуть бути окреслені певні терміни, обраний майданчик для діалогу, яким може стати ООН під егідою країн-друзів, які виступають за мир. Вігірінський зауважив, що позиція Китаю та США нині збігається, обидва лідери цих країн заявляють, що війну варто припиняти на лінії бойового зіткнення, щоб не гинули люди.

Ідеологічно демократи не могли підтримати щось інше від того, чого вони дотримувались, починаючи з варшавської промови Байдена. А в Трампа таких обмежень немає, війну він отримав у "спадок", він може змінювати свою позицію. В нього набір інструментів доволі широкий, але головний з них полягає в тому, що він може вести комунікацію, чого не робили демократи,

– зазначив політолог.

Нагадаємо, 5 листопада у США відбулися вибори президента. Головні кандидати: Дональд Трамп (Республіканська партія) та Камала Гарріс (Демократична партія).

Трамп переміг, він отримав 277 голосів колегії виборників та вдруге став президентом Сполучених Штатів (47-м). В команді Трампа анонсували з нагоди його перемоги на виборах мітинг. Сам Трамп зробив заяву, що збирається зупинити війни й за його каденції їх не буде.