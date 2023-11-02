Британская разведка назвала новый риск для системы ПВО России

Разведка Великобритании заявила, что для российских систем ПВО возник новый риск. В частности это произошло на фоне потери врагом нескольких зенитно-ракетных комплексов.

Речь идет о потере не менее 4 пусковых установок ЗРК большой дальности. В разведке отметили, что говорится о потерях россиян в результате ударов Украины в течение последней недели.

Смотрите также Использует для атаки важные цели: разведка Британии назвала самое эффективное оружие России

Как Россия ослабит свою ПВО

Британские аналитики рассказали, что:

26 октября 2023 года российские СМИ сообщили о трех уничтоженных российских пусковых установках SA-21 (С-400) в Луганской области;

украинские источники заявили о дополнительных потерях российской противовоздушной обороны в Крыму.

Разведка Великобритании отметила, что Кремль предпочитает достаточные, высокотехнологичные системы ЗРК большой дальности как ключевой компонент своей военной стратегии.

Недавние потери подчеркивают, что российская интегрированная система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, скорее всего, усугубит и без того значительную нагрузку на другие системы и операторов,

– заявили разведчики.

Они добавили, что существует реалистичная вероятность того, что заменяя уничтоженные системы в Украине, Россия ослабит свою противовоздушную оборону в других операционных зонах.

Какие действия ВСУ привели к ослаблению ПВО врага