Это все равно хорошо: политолог о назначении трамписта на должность спикера Конгресса США

В США избрали нового спикера Палаты представителей Конгресса. Им стал республиканец и трампист Майк Джонсон. Он уже успел заявить, что готов поддержать помощь Украине, но после согласования определенных условий.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что избрание нового спикера должно сдвинуть вопрос помощи Украине от США.

Важно Критик помощи Украине, сторонник Израиля и ярый трампист: кто такой Майк Джонсон

Вызов для США

В то же время назначение спикером Палаты представителей Конгресса США республиканца и трамписта Майка Джонсона – это все равно хорошо, ведь позволит Конгрессу наконец-то принимать решения.

В целом политический кризис в США, связан с президентскими выборами, к которым началась активная подготовка.

Кроме того, в середине ноября закончится срок действия бюджетного соглашения. Если оно не будет продлено или не будет принят бюджет на следующий год, тогда США ждет серьезный бюджетный кризис. Это вызов для внутренней политики Соединенных Штатов. И он может негативно отразиться на выборах.

Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что даже упорные трамписты будут искать компромиссы и договариваться,

– подчеркнул политолог.

Эта ситуация скрывает определенные риски для Украины. Трамписты могут отозвать часть денег, которые планировалось выделить в помощь нашей стране, и передать их на поддержку Израиля или на сдерживание Китая.

Кроме того, трамписты имеют приоритет №1 – усиление границы с Мексикой. И средства, которые должна была бы получить Украина, они могут направить на это.

Получит ли Украина помощь из-за политического кризиса в США: смотрите видео

Требуется компромисс

"Однако хорошо, что есть понимание, в том числе и у нового спикера, что нельзя прекращать помощь Украине и позволить Владимиру Путину выиграть эту войну", – подчеркнул Фесенко.

Политолог предположил, что, несмотря на противоречия, помощь Украине со стороны США будет продолжена. А республиканцы потребуют определенных уступок для себя.

"Должен победить компромисс. И это нормально, ведь в США – демократия. Главное, чтобы это был рациональный компромисс. И чтобы с помощью и Украине, и Израилю не медлили. Ведь люди, которые сейчас воюют против демократии, начинают наглеть и их нужно остановить. И сделать это нужно своевременно", – отметил Владимир Фесенко.

Больше о назначении Майка Джонсона спикером Конгресса США