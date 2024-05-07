Напряженные военные Украины пробуют новый стиль рекрутинга, – WSJ

Иностранные журналисты отмечают, что в Украине пробуют новый стиль рекрутинга военных. В частности, ряды Вооруженных Сил Украины пополняют, размещая рекламу на билбордах и в инстаграме.

Издание рассказало о рекрутинге "Волков Да Винчи", к которым хотят присоединиться гораздо больше добровольцев, чем им надо для полного укомплектования. Подразделение получило 1000 заявок на вступление.

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Что известно о рекрутинге "Волков Да Винчи"

Не ждите, пока враг придет к вашему дому. Уничтожайте врага вместе с нами,

– написано в рекламном сообщение батальона "Волки Да Винчи".

Журналисты отмечают, что кампания вербовки – это часть усилий по пополнению истощенных сил, которая происходит на фоне того, как российские войска продвигаются на Востоке Украины, имея преимущество в оружии.

Издание объясняет, что Украине нужен дополнительный личный состав, чтобы удержать линию фронта. Иностранное издание вспоминает слова Владимира Зеленского, который в феврале 2024 года впервые сказал, сколько украинских военных погибло на фронте. Он сказал о 31 тысяче погибших, однако журналисты пишут, что это заниженная оценка. Они отмечают, что подразделения на передовой сообщают о значительном дефиците личного состава.

Наши подразделения истощены, поэтому правительство расширяет призывной фонд, меняет законы и пытается заставить украинцев вернуться из-за границы.

Как происходит рекрутинг в "Волков Да Винчи"

Военные подразделения, особенно добровольческие, наперебой привлекают тех, кто готов присоединиться к бою, но опасается, что имеет недостаточную подготовку, немотивированных товарищей и плохое командование,

– отметило издание.

Так, у "Волков Да Винчи" 50 тысяч подписчиков в инстаграме, они там продают брендированные товары и публикуют мотивационные видео и фото с патриотическими лозунгами. Наконец они получили 1000 заявок на вступление, что гораздо больше, чем им нужно для полного укомплектования.

Командир батальона Сергей Филимоно объяснил, что есть много людей, которые хотят воевать, но стремятся выбрать свое подразделение, своего командира.

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Журналисты рассказали, что там воюют очень разные люди. В частности, к "Волкам Да Винчи" присоединился бывший менеджер по маркетингу европейской компании 29-летний Дмитрий Жарченко, 33-летний программист из Харькова Богдан Геращенко, 24-летний инструктор "Горыныч", менеджер бара в Киеве 24-летний Юрий Кульчицкий.

Издание отмечает, что пока средний возраст украинских военных составляет около 40 лет, то к батальону присоединяются, как правило, младшие. В частности, некоторым даже по 18 лет.