Новый закон о мобилизации: могут ли у уклонистов забирать водительские права

В украинском инфопространстве активно обсуждают новый законопроект о мобилизации. Особые дискуссии возникли из-за предложения лишать водительских прав граждан, которые уклоняются от мобилизации.

Насколько это возможно в реалиях действующего законодательства и в случае принятия нового законопроекта, объяснил адвокат, руководитель Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша.

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В частности, адвокат отметил, что в проекте №10449 подробно не прописано, как будет выполняться решение суда о лишении уклонистов водительских прав и каким образом будет накладываться ограничение.

По словам Александра Камши, сейчас частью 9 статьи 71 Закона Украины "Об исполнительном производстве" предусмотрено, что ограничение в праве управления транспортными средствами возможно только на основании постановления государственного исполнителя (а не на основании решения суда) в случае наличия у должника задолженности по уплате алиментов.

"При этом в проекте не предлагается внесение изменений в ЗУ "Об исполнительном производстве" в части расширения оснований для ограничения лица в праве управления транспортным средством", – подчеркнул он.

Когда могут принять законопроект

Законопроект об изменении правил военной службы, мобилизации и воинского учета могут принять в первом чтении уже на этой неделе. По крайней мере так считает первый заместитель спикера ВР Александр Корниенко.

Также к этому призвал вчера, 6 февраля, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Правда, несколько часов до этого он сообщил, что к новому законопроекту есть ряд замечаний, но мол, ко второму решению их можно будет учесть.

! Таким образом, по словам адвоката, возникает ситуация, когда юридически невозможно лишить гражданина права управлять автомобилем.