Наскільки це можливо у реаліях чинного законодавства та у випадку прийняття нового закопроєкту, пояснив адвокат, керівник Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олександр Камша.

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Зокрема, адвокат наголосив, що у проєкті №10449 детально не прописано, як буде виконуватися рішення суду щодо позбавлення ухилянтів водійських прав і яким чином буде накладатися обмеження.

За словами Олександра Камши, наразі частиною 9 статті 71 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що обмеження у праві керування транспортними засобами можливе лише на підставі постанови державного виконавця (а не на підставі рішення суду) у разі наявності у боржника заборгованості зі сплати аліментів.

"При цьому в проєкті не пропонується внесення змін до ЗУ "Про виконавче провадження" в частині розширення підстав для обмеження особи в праві керування транспортним засобом", – наголосив він.

Зауважте! Таким чином, за словами адвоката, виникає ситуація, коли юридично неможливо позбавити громадянина права керувати автомобілем.

Коли можуть ухвалити законопроєкт