Закон должен дать четкое толкование для каждого гражданина, – Данилов о законе о мобилизации
Правительство планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект о мобилизации. Алексей Данилов отметил, что этот документ должен быть о справедливости.
Такое мнение секретарь СНБО высказал в подкасте Натальи Мосейчук. Данилов также добавил, что новый законопроект должен четко разъяснять каждый вопрос, чтобы не было двойных чтений закона, передает 24 Канал.
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Данилов о мобилизации
Секретарь СНБО подчеркнул, что новый закон о мобилизации "должен быть о справедливости". Также он должен дать четкое толкование для каждого гражданина о его обязанностях и правах.
Каждый человек должен четко понимать, как он призывается, какие дальше происходят процедуры, как он демобилизуется, как он служит стране. Надо понятным для всех языком, который не имеет двойного толкования, а это, к большому сожалению, встречается довольно часто в наших законах, и каждый читает их, как сам считает необходимым. Об этом должен быть этот закон,
– подчеркнул Данилов.
Он также добавил, что законопроект о мобилизации должен отвечать и вызовам, которые могут быть в будущем. Данилов отметил, что некоторые нардепы пытаются лоббировать проекты, которые бы удовлетворили и были выгодными сейчас. Однако, по словам секретаря СНБО, законопроекты должны работать десятилетиями без изменений.
Когда будет второе чтение законопроекта
- 30 января вечером в Верховную Раду внесли доработанный законопроект о мобилизации. Уже 7 февраля народные депутаты поддержали его в первом чтении. Однако некоторые пункты вызвали немало споров, поэтому в текст законопроекта начали вносить правки.
- К слову, в законопроект подали более 1300 поправок. По приблизительным подсчетам, на обработку всех правок комитета ВР понадобится около недели.
- Первый заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк сообщил, что депутаты могут рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении уже на этой неделе. По ряду пунктов законопроекта все еще продолжается оживленная дискуссия, однако "есть все шансы" проголосовать уже вскоре