К чему готовится Путин, заменив Шойгу в кресле главы минобороны
В России произошли изменения в руководстве министерства обороны. Новым главой ведомства стал экономист Андрей Белоусов, а экс-министру Сергею Шойгу предоставили должность секретаря Совета безопасности.
Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что от Белоусова ждут реорганизации министерства обороны. Во времена Шойгу там, в частности, процветала коррупция, что показал арест заместителя главы минобороны Тимура Иванова.
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У Путина 2 варианта
Сейчас очевидно, что Россия застряла в длительной войне. Она хотела "взять Киев за 3 дня", но произошло совсем иначе.
Путин понимает, что соскочить с войны без победы, чтобы это не выглядело его поражением, невозможно, потому что для него это будет означать смерть. Тогда остается 2 варианта:
- тянуть время и воевать, хотя бы не проигрывая;
- выигрывать что-то, чтобы соскочить, выглядев "победителем". Этот процесс может быть долгим, поэтому придется решать много проблем.
Поэтому можно называть назначение министром обороны Белоусова подготовкой к длительной войне, а можно – повышением эффективности,
– отметил военный обозреватель.
Имеет другое призвание
В то же время назначение нового министра обороны совпало с активным наступлением россиян на севере Харьковской области. Однако Шарп не связывает эти два события.
Здесь не стоит искать особых закономерностей. Состоялись так называемые "выборы" Путина, и после этого должно было измениться правительство России. Под этот процесс подвели кадровые изменения и минобороны,
– объяснил он.
Шойгу – не был военным, так же как и Белоусов. Однако в планировании военных операций и в командовании фронтом министр обороны не участвует – это функции генштаба.
Министр обороны имеет другое призвание – отвечать за повышение эффективности работы всего, что связано с его ведомством, ВПК, переходом экономики на "военные рельсы" и тому подобное.
"Поэтому смена руководства минобороны не связана с наступлением россиян на Харьковщине. Это, вероятно, стечение обстоятельств", – отметил Давид Шарп.
Какие изменения произошли в российском правительстве
- Вечером 12 мая стало известно, что Сергей Шойгу был уволен с должности министра обороны и назначен секретарем Совбеза. В то же время новым министром стал экономист Андрей Белоусов, который был первым заместителем главы российского правительства.
- Шойгу занял должность секретаря Совбеза, которую занимал Николай Патрушев. Он ушел с нее в связи с "переходом на другую работу".
- Однако сын Николая Патрушева – Дмитрий пошел на повышение. Он занимал должность министра сельского хозяйства, а теперь еще и стал заместителем главы правительства. Кстати, Дмитрия готовили как преемника Путина, однако эта тема больше не обсуждается в политических кулуарах.