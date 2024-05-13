К чему готовится Путин, заменив Шойгу в кресле главы минобороны

В России произошли изменения в руководстве министерства обороны. Новым главой ведомства стал экономист Андрей Белоусов, а экс-министру Сергею Шойгу предоставили должность секретаря Совета безопасности.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что от Белоусова ждут реорганизации министерства обороны. Во времена Шойгу там, в частности, процветала коррупция, что показал арест заместителя главы минобороны Тимура Иванова.

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У Путина 2 варианта

Сейчас очевидно, что Россия застряла в длительной войне. Она хотела "взять Киев за 3 дня", но произошло совсем иначе.

Путин понимает, что соскочить с войны без победы, чтобы это не выглядело его поражением, невозможно, потому что для него это будет означать смерть. Тогда остается 2 варианта:

тянуть время и воевать, хотя бы не проигрывая;

выигрывать что-то, чтобы соскочить, выглядев "победителем". Этот процесс может быть долгим, поэтому придется решать много проблем.

Поэтому можно называть назначение министром обороны Белоусова подготовкой к длительной войне, а можно – повышением эффективности,

– отметил военный обозреватель.

Имеет другое призвание

Накануне смены правительства в России, был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов. Его подозревают в получении взятки в размере 1 миллиард рублей. Иванов, в частности, занимался "восстановлением" оккупированного Мариуполя.

В то же время назначение нового министра обороны совпало с активным наступлением россиян на севере Харьковской области. Однако Шарп не связывает эти два события.

Здесь не стоит искать особых закономерностей. Состоялись так называемые "выборы" Путина, и после этого должно было измениться правительство России. Под этот процесс подвели кадровые изменения и минобороны,

– объяснил он.

Шойгу – не был военным, так же как и Белоусов. Однако в планировании военных операций и в командовании фронтом министр обороны не участвует – это функции генштаба.

Министр обороны имеет другое призвание – отвечать за повышение эффективности работы всего, что связано с его ведомством, ВПК, переходом экономики на "военные рельсы" и тому подобное.

"Поэтому смена руководства минобороны не связана с наступлением россиян на Харьковщине. Это, вероятно, стечение обстоятельств", – отметил Давид Шарп.

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