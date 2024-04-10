Россия может повысить защиту НПЗ: для Кремля это создаст еще одну проблему

Российская нефтеперерабатывающая отрасль существенно пострадала от ударов украинскими дронами по заводам. Конечно, россияне вскоре могут обеспечить лучшую защиту НПЗ. Но это может привести к негативным последствиям.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что в России могут увеличить количество мобильно-огневых групп и перебросить средства ПВО ближе к уязвимым НПЗ. Но это "обнажит" другие военные цели для Украины.

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На войне все учатся

Украинские дроны на сегодня имеют такой радиус действия, что могут достичь фактически до любого российского нефтеперерабатывающего завода. Впрочем, для того, чтобы действительно мощно влиять на процесс производства топлива в России, удары должны иметь массированный и систематический характер.

Нефтеперерабатывающие заводы – цели сами по себе уязвимы. Их болевые точки можно поразить немногими дронами, не нужна даже очень мощная боеголовка. Всем известно их местоположение, поэтому не надо быть большим разведчиком, чтобы выяснить, где этот завод и какая у него болевая точка,

– подчеркнул Давид Шарп.

После серии успешных ударов украинскими дронами по НПЗ на территории России, для врага стало понятно, что это было только начало. То есть они могут поработать над лучшей защитой объектов нефтеперерабатывающей отрасли.

"Все стороны учатся. Это могут быть мобильно-огневые группы, базирования средств ПВО непосредственно возле объектов и многое другое. Можно предположить, что эффективность защиты повысится. Но с другой стороны, украинцы могут повысить эффективность средств нападения: через количество, качество и тактику", – отметил военный обозреватель.

Так, действительно россияне могут поработать над тем, чтобы обеспечить более надежную защиту объектам нефтеперерабатывающей отрасли. Однако и здесь есть нюанс. Ведь если к ним переместят средства ПВО или сформируют мобильно-огневые группы – другие важные объекты в России могут остаться без защиты. Конечно, из-за огромной территории и большого количества привлекательных военных целей, россияне просто не смогут защитить абсолютно все.

Удары по НПЗ уже имеют последствия для России