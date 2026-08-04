Сизранский НПЗ вновь под ударом: на объекте разразился масштабный пожар

Во вторник, 4 августа, на НПЗ в российском Сизране разразился пожар. Над объектом поднимался столб густого черного дыма.

Кадры последствий активно распространяются в сети.

Что известно о пожаре на НПЗ в Сизране?

После полуночи в Самарской области объявили об угрозе атаки беспилотников. Впоследствии жители сообщили о серии взрывов в Сизране, а над территорией нефтеперерабатывающего завода появился густой столб дыма.

Мониторинговые телеграм-каналы пишут о попадании по НПЗ, после чего там и разгорелся пожар. Судя по распространенным фотографиям, пожар довольно серьезный.



Черный дым над НПЗ в Сизране / Фото очевидцев

Отметим, что Сизранский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области и входит в состав российской нефтяной компании "Роснефть".

Предприятие выпускает широкий спектр топливной продукции, в частности бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и сжиженные углеводородные газы. Ежегодно завод перерабатывает примерно 7–8,5 миллиона тонн сырой нефти.



Пожар на НПЗ в Сизране / Фото очевидцев

Этот НПЗ уже неоднократно становился мишенью для атак. Удар 12 июля мог повредить одну из основных установок предприятия, которая обеспечивает около 30% первичной переработки нефти. Завод подвергался атакам также 18 апреля и 21 мая.

После майского удара агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало о временной остановке работы предприятия. В то же время на данный момент нет официальных данных о масштабах повреждений или последствиях последней атаки.

При этом 4 августа неспокойно сразу в нескольких российских регионах – мишенями могли стать склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях.