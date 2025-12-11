Младший сержант, командир взвода обслуживания роты беспилотных наземных систем 47 ОМБр "Магура" Андрей Сыроешка рассказал 24 Каналу, что разработчики НРК "Таракан" использовали колеса от детского гироборда. Этот комплекс может проехать до 20 километров, если поверхность твердая, если же нет, то примерно 12 километров.

Смотрите также Без единой потери: военный рассказал, как НРК отбили село

Как военные используют НРК?

Андрей Сыроежка отметил, что "Таракан" разгоняется до 20 километров в час. Чаще всего его используют как дрон-камикадзе.

На него кладут 2 – 3 противотанковые мины, тогда НРК "Таракан" подъезжает в блиндаж, или к дому, которую занял противник. Он, кстати, очень хорошо поднимается по ступенькам,

– сказал он.

Как и всем похожие комплексы, "Таракан" боится мороза. Болото же для него не страшно.

Важно! В 47 ОМБр "Магура" открыт сбор на Starlink, Mavic 3T и детали для техники, которая часто нуждается в ремонте. Приобщиться к поддержке наших защитников можно по ссылке.

Кроме того, этот НРК почти незаметен, ведь довольно маленький. Для вражеских беспилотников он как "точечка" на экране.

Младший сержант подчеркнул, что россияне начали копировать украинские наземные роботизированные комплексы, но у них необходимость в применении такого оружия несколько меньше, учитывая большее количество личного состава.

"Научиться управлять им (НРК "Таракан" – 24 Канал) несложно, но труднее настроить связь и спланировать маршрут", – добавил Андрей Сыроежка.

Как Украина использует собственные дроны?