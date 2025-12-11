Молодший сержант, командир взводу обслуговування роти безпілотних наземних систем 47 ОМБр "Маґура" Андрій Сироїшка розповів 24 Каналу, що розробники НРК "Тарган" використали колеса від дитячого гіроборда. Цей комплекс може проїхати до 20 кілометрів, якщо поверхня тверда, якщо ж ні, то приблизно 12 кілометрів.

Як військові використовують НРК?

Андрій Сироїшка зауважив, що "Тарган" розганяється до 20 кілометрів за годину. Найчастіше його використовують як дрон-камікадзе.

На нього кладуть 2 – 3 протитанкові міни, тоді НРК "Тарган" під’їжджає у бліндаж, або до хати, яку зайняв противник. Він, до речі, дуже добре підіймається по сходинках,

– сказав він.

Як і всім схожі комплекси, "Тарган" боїться морозу. Болото ж для нього у не страшне.

Важливо! У 47 ОМБр "Маґура" відкрито збір на Starlink, Mavic 3T та деталі для техніки, яка часто потребує ремонту. Долучитись до підтримки наших захисників можна за посиланням.

Крім того, цей НРК майже непомітний, адже доволі маленький. Для ворожих безпілотників він як "крапочка" на екрані.

Молодший сержант підкреслив, що росіяни почали копіювати українські наземні роботизовані комплекси, але в них необхідність у застосуванні такої зброї дещо менша з огляду на більшу кількість особового складу.

"Навчитись керувати ним (НРК "Тарган" – 24 Канал) нескладно, але важче налаштувати зв'язок та спланувати маршрут", – додав Андрій Сироїшка.

Як Україна використовує власні дрони?