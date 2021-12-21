"Нужды нет": Россия против участия Украины в переговорах о "гарантиях безопасности"

Россия не хочет, чтобы Украина обсуждала с США и НАТО "гарантии безопасности". В таких переговорах, мол, нет необходимости.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Он заявил, что российская сторона Украине сейчас не передавала свои предложения.

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В то же время отметил, что Украина якобы все понимает, "как и все остальные".

На этом этапе мы не видим необходимости в их участии (Украины – 24 канал),

– подчеркнул Руденко.

По его словам, сейчас в МИД ожидают официальную реакцию от США и Организации Североатлантического договора. "Пока мы ее не получили", – сказал Руденко.

Руденко: Такие шаги приведут к эскалации

Белый дом намерен ответить Кремлю относительно "гарантий безопасности". Там заявили, что срочного ответа, которого ждет Россия от США, не будет.

Кроме этого заместитель главы министерства сказал, что отправка военных Альянса может привести к обострению ситуации вокруг нашего государства и отношений с Западом.

"Такие шаги приведут к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в наших отношениях в целом, в частности с США", – заявил Руденко.

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