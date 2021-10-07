Нужен четкий механизм, который гарантирует безопасность, – Зеленский о "Северном потоке-2"
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" угрожает не только Украине, но и Европе. Учитывая это, по его словам, необходимо создать механизм, который будет гарантировать энергетическую безопасность.
Об этом глава государства сообщил в среду, 6 октября, во время встречи с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Читайте также Разрешения на транспортировку газа еще нет, – Меркель о "Северном потоке-2"
Запуск "Северного потока-2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, который будет гарантировать безопасность,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что в августе 2021 года гарант предположил, что после завершения строительства "Северного потока-2" цены на голубое топливо в Украине могут вырасти. Тогда он отметил, что "российский трубопровод – это оружие".Обратите внимание! Россия 4 октября начала запускать газ в первую нитку "Северного потока-2". В Москве говорят, что процесс будет происходить постепенно. На это уже дала официальное разрешение Дания.
"Северный поток-2": что известно
- Газопровод в обход Украины Россия строила еще с 2015 года. Однако строительство не могли завершить из-за санкций США.
- Правда, в июле 2021 года Ангела Меркель и Джо Байден заключили соглашение, которым фактически разрешили завершение проекта.
- В России 10 сентября 2021 года заявили о конце строительства. Информировалось о том, что газопровод должны были запустить с 1 октября.
- Более 40 европарламентариев начали расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.