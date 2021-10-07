Нужен четкий механизм, который гарантирует безопасность, – Зеленский о "Северном потоке-2"

Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" угрожает не только Украине, но и Европе. Учитывая это, по его словам, необходимо создать механизм, который будет гарантировать энергетическую безопасность.

Об этом глава государства сообщил в среду, 6 октября, во время встречи с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Читайте также Разрешения на транспортировку газа еще нет, – Меркель о "Северном потоке-2"

Запуск "Северного потока-2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, который будет гарантировать безопасность,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в августе 2021 года гарант предположил, что после завершения строительства "Северного потока-2" цены на голубое топливо в Украине могут вырасти. Тогда он отметил, что "российский трубопровод – это оружие".

"Северный поток-2": что известно

Газопровод в обход Украины Россия строила еще с 2015 года. Однако строительство не могли завершить из-за санкций США.

Правда, в июле 2021 года Ангела Меркель и Джо Байден заключили соглашение, которым фактически разрешили завершение проекта.

В России 10 сентября 2021 года заявили о конце строительства. Информировалось о том, что газопровод должны были запустить с 1 октября.

Более 40 европарламентариев начали расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.