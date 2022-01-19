Нужна справедливость, поэтому будем обжаловать, – Венедиктова о мере пресечения Порошенко

Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения Петру Порошенко по делу о госизмене. Генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала решение суда.

Венедиктова решила напомнить, что пятый президент Украины фигурирует в деле вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком и еще двумя человеками.

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По ее словам, прокуроры просили для всех фигурантов дела одинаковую меру пресечения – содержание под стражей или 1 миллиард залога.

Перед законом равны все. И, бесспорно, как и с другими фигурантами, мы пойдем в суд с апелляционным обжалованием этой меры. Украине нужна справедливость,

– подчеркнула Венедиктова.

Заметим, что адвокаты Порошенко также будут обжаловать решение суда. Однако только в вопросе запрета выезда из Украины.

Какие обязательства возложили на Порошенко

Согласно постановлению суда, Петр Порошенко должен являться на допросы по первому требованию следователей.

Также ему нельзя покидать пределы Киева и Киевской области. Паспорта для выезда заграницу пятый президент должен сдать.

Он вынужден сообщать и об изменении места жительства.

Эти обязательства будут действовать до 19 марта 2022 года. Если Порошенко не будет соблюдать условия, то меру пресечения могут заменить на более жесткую.

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Петра Порошенко обвиняют в том, что он в 2014 – 2015 годах использовал свои полномочия главы государства, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. Зато подписал по требованию России договор на поставку угля в Украину из оккупированных территорий Донбасса.

20 декабря пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. А 23 декабря нардеп не явился на вызов. Зато он записал видеообращение, в котором сообщил, что находится за границей.

Петр Порошенко убежден, что его не арестуют, потому что для этого, вроде бы, нет оснований. В целом же он считает дело против себя политизированным и называет это давлением на оппозицию.

Суд избрал Порошенко меру пресечения: смотрите видео