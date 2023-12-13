Нужно ли Украине перейти в оборону: Зеленский объяснил заявления генералов США

13 декабря 2023, 14:54
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Владимир Зеленский прокомментировал слова американских генералов об обороне. Президент заявил, что говорится не о кризисе, а о зиме.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал 13 декабря на пресс-конференции совместно с участниками Саммита стран Северной Европы. Он прокомментировал слова американских генералов о том, что сейчас пора обороняться, а не наступать, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о ситуации на фронте

Журналисты спросили Зеленского, соглашается ли он с тем, что военная ситуация сейчас настолько критична, что для Украины наиболее важно удержать линию фронта и защищать себя.

В любом случае, это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции – контрнаступательные или оборонительные. Поэтому, я думаю, что этот сигнал связан именно с этим,
– заявил Зеленский.

Ведь зимой все замедляется по разным причинам. Президент объяснил, что у России не было никаких побед в 2023 году – враги ничего не смогли оккупировать. 

Владимир Зеленский объяснил, что речь идет об обороне именно Востока нашей страны, потому что большинство войск России сосредоточено там. Речь идет о сотнях тысяч захватчиков. Поэтому главное там – сдерживать и уничтожать врагов.

Что этому предшествовало

  • Владимир Зеленский в течение 11 – 12 декабря находился с визитом в США. Это был третий визит украинского лидера в Белый дом.
  • Президент Украины посетил Конгресс США, где провел переговоры с сенаторами о помощи Украине. Зеленский встречался также со спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном.
  • Далее Владимир Зеленский имел переговоры с Джо Байденом. По их результатам лидеры стран провели совместную пресс-конференцию.
  • Кстати, издание The New York Times написало, что руководство США и Украины ищет новую стратегию, которую смогут начать реализовывать в начале 2024 года, чтобы обеспечить успешность ВСУ на поле боя.
  • Издание отметило, что военные Соединенных Штатов настаивают на консервативной стратегии, которая будет направлена на содержание территории, имеющейся в ВСУ, окапывание и наращивание запасов и сил в течение года.
  • Украинцы хотят перейти в атаку или наземную, или с помощью дальних ударов. В свою очередь, американские официальные лица говорят, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну. Предложенный США вариант, по их словам, улучшит самодостаточность Киева, обеспечит безопасность и позволит отразить любое новое российское наступление.

Автор: Діана Квасневська