Нужно ли Украине перейти в оборону: Зеленский объяснил заявления генералов США
Владимир Зеленский прокомментировал слова американских генералов об обороне. Президент заявил, что говорится не о кризисе, а о зиме.
Соответствующее заявление украинский лидер сделал 13 декабря на пресс-конференции совместно с участниками Саммита стран Северной Европы. Он прокомментировал слова американских генералов о том, что сейчас пора обороняться, а не наступать, пишет 24 Канал.
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Что сказал Зеленский о ситуации на фронте
Журналисты спросили Зеленского, соглашается ли он с тем, что военная ситуация сейчас настолько критична, что для Украины наиболее важно удержать линию фронта и защищать себя.
В любом случае, это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции – контрнаступательные или оборонительные. Поэтому, я думаю, что этот сигнал связан именно с этим,
– заявил Зеленский.
Ведь зимой все замедляется по разным причинам. Президент объяснил, что у России не было никаких побед в 2023 году – враги ничего не смогли оккупировать.
Владимир Зеленский объяснил, что речь идет об обороне именно Востока нашей страны, потому что большинство войск России сосредоточено там. Речь идет о сотнях тысяч захватчиков. Поэтому главное там – сдерживать и уничтожать врагов.
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский в течение 11 – 12 декабря находился с визитом в США. Это был третий визит украинского лидера в Белый дом.
- Президент Украины посетил Конгресс США, где провел переговоры с сенаторами о помощи Украине. Зеленский встречался также со спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном.
- Далее Владимир Зеленский имел переговоры с Джо Байденом. По их результатам лидеры стран провели совместную пресс-конференцию.
- Кстати, издание The New York Times написало, что руководство США и Украины ищет новую стратегию, которую смогут начать реализовывать в начале 2024 года, чтобы обеспечить успешность ВСУ на поле боя.
- Издание отметило, что военные Соединенных Штатов настаивают на консервативной стратегии, которая будет направлена на содержание территории, имеющейся в ВСУ, окапывание и наращивание запасов и сил в течение года.
- Украинцы хотят перейти в атаку или наземную, или с помощью дальних ударов. В свою очередь, американские официальные лица говорят, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну. Предложенный США вариант, по их словам, улучшит самодостаточность Киева, обеспечит безопасность и позволит отразить любое новое российское наступление.