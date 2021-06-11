Нужны рабочие руки – Гармаш о блокировании боевиками выезда детей с оккупированных территорий

Боевики на Донбассе заставляют детей по достижении 14 лет получать российские или местные "паспорта" и не выпускают их на контролируемую властями территорию Украины. Одной из причин является то, что бегство подростков может создать негативную картинку для россиян.
Представитель Луганщины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, что такими действиями оккупационная власть демонстрирует свой идеологический интерес. В частности, она хочет сказать, что есть население, которое ее якобы поддерживает.
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Какие есть угрозы для молодежи
По словам Гармаша, главари боевиков не дают возможности молодежи выезжать даже в Россию, чтобы показывать массовость. В противном случае бегство детей с оккупированных территорий свидетельствовало бы о том, что действия оккупантов являются неправильными.
Думаю, здесь вопрос чисто практический – нужны рабочие руки, потому что все оттуда уезжают,
– заявил он.
Как отметил представитель Луганщины в ТКГ, одной из угроз для молодежи на оккупированных территориях является призыв на срочную службу. По его мнению, это тоже заставляет людей подумать, как избежать такого шага.
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Гармаш также отметил, что оккупационная власть создает целый комплекс проблем. Однако решить их в рамках ТКГ будет трудно.
Гармаш рассказал о блокировании боевиками выезда детей: смотрите видео
Что этому предшествовало
- В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что российские оккупанты на Донбассе заставляют детей по достижении 14 лет получать местные "паспорта", или даже российские.
- В то же время молодежь не выпускают на контролируемую правительством территорию Украины.
- По словам Алексея Резникова, таким образом Россия реагирует на правительственную украинскую программу реинтеграции молодежи.