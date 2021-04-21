Если российские войска перейдут границу Украины – новые санкции будут очень жесткими. Они уже не покажутся Кремлю "легкой прогулкой".

К сожалению, ситуация с Россией достаточно сложная. Такое мнение высказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Ринкевич: ситуация становится все сложнее

По его словам, она стала еще более сложной после концентрации российских войск у границ Украины и после скандала, который разразился в Чехии из-за высылки дипломатов.

"Мы видим, что риторика в международных отношениях достаточно жесткая. И я не очень оптимистичен относительно того, как может развиваться эта ситуация", – заявил Ринкевич.

Что известно о скандале между Чехией и Россией

Правоохранители Чехии заявили, что к взрывам на складе боеприпасов близ Врбетице, которые произошли в 2014 году, причастны российские спецслужбы.

В этом подозревают россиян Александра "Петрова" и "Руслана Боширова".

После обнародования такой информации Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, связанных с разведкой.

Также, по мнению министра, причиной для пессимизма является ситуация с ухудшением состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального.

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Концентрация войск России – причина для беспокойства

Еще одной причиной для беспокойства является концентрация российских войск у границы с Украиной. Он заметил: "мы слышим очень жесткие заявления со стороны Москвы, а весь аппарат пропаганды работает на полную мощность".

Ринкевич отметил, что "красная линия" – это граница Украины. Если кто-то ее перейдет, тогда через Евросоюз будут решаться вопросы о жестких секторальных экономических санкциях.

По сравнению с ними нынешние покажутся легкой прогулкой,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что надеется на то, чтобы политические, дипломатические методы, диалог между российскими властями и властями многих западных стран дали положительный результат.

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