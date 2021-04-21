В случае войны с Киевом нынешние санкции покажутся Москве "легкой прогулкой", – глава МИД Латвии
Если российские войска перейдут границу Украины – новые санкции будут очень жесткими. Они уже не покажутся Кремлю "легкой прогулкой".
Источник:LR4
К сожалению, ситуация с Россией достаточно сложная. Такое мнение высказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
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Ринкевич: ситуация становится все сложнее
По его словам, она стала еще более сложной после концентрации российских войск у границ Украины и после скандала, который разразился в Чехии из-за высылки дипломатов.
"Мы видим, что риторика в международных отношениях достаточно жесткая. И я не очень оптимистичен относительно того, как может развиваться эта ситуация", – заявил Ринкевич.
Что известно о скандале между Чехией и Россией
- Правоохранители Чехии заявили, что к взрывам на складе боеприпасов близ Врбетице, которые произошли в 2014 году, причастны российские спецслужбы.
- В этом подозревают россиян Александра "Петрова" и "Руслана Боширова".
- После обнародования такой информации Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, связанных с разведкой.
Также, по мнению министра, причиной для пессимизма является ситуация с ухудшением состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального.
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Концентрация войск России – причина для беспокойства
Еще одной причиной для беспокойства является концентрация российских войск у границы с Украиной. Он заметил: "мы слышим очень жесткие заявления со стороны Москвы, а весь аппарат пропаганды работает на полную мощность".
Ринкевич отметил, что "красная линия" – это граница Украины. Если кто-то ее перейдет, тогда через Евросоюз будут решаться вопросы о жестких секторальных экономических санкциях.
По сравнению с ними нынешние покажутся легкой прогулкой,
– подчеркнул министр.
Он добавил, что надеется на то, чтобы политические, дипломатические методы, диалог между российскими властями и властями многих западных стран дали положительный результат.
Что известно об обострении на Донбассе
- Россия продолжает стягивать свои войска к границам Украины и на временно оккупированный Крым. В частности она перебрасывает военную технику.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель сообщил, что сейчас группировок больше, чем когда-либо было.
- По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Россия будет готова атаковать Украину через несколько недель.
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