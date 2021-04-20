Якщо російські війська перейдуть кордон України – нові санкції будуть дуже жорсткими. Вони вже не здадуться Кремлю "легкою прогулянкою".

На жаль, ситуація з Росією досить складна. Таку думку висловив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

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Рінкевич: Ситуація стає все складнішою

За його словами, вона стала ще складнішою після концентрації російських військ біля кордонів України та після скандалу, який вибухнув в Чехії через вислання дипломатів.

"Ми бачимо, що риторика в міжнародних відносинах досить жорстка. І я не дуже оптимістичний щодо того, як може розвиватися ця ситуація", – заявив Рінкевич.

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Правоохоронці Чехії заявили, що до вибухів на складі боєприпасів поблизу Врбетице, які стались у 2014 році, причетні російські спецслужби.

В цьому підозрюють росіян Олександра "Петрова" та Руслана "Боширова".

Після оприлюднення такої інформації Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, пов'язаних із розвідкою.

Також, на думку міністра, причиною для песимізму є ситуація з погіршенням стану здоров'я опозиціонера Олексія Навального.

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Концентрація військ Росії – причина для занепокоєння

Ще однією причиною для занепокоєння є концентрація російських військ біля кордону з Україною. Він зауважив: "Ми чуємо дуже жорсткі заяви з боку Москви, а весь апарат пропаганди працює на повну потужність".

Рінкевич відзначив, що "червона лінія" – це межа України. Якщо хтось її перейде, тоді через Євросоюз вирішуватимуться питання про жорсткі секторальні економічні санкції.

У порівнянні з ними – нинішні здадуться легкою прогулянкою,

– наголосив міністр.

Він додав, що сподівається на те, аби політичні, дипломатичні методи, діалог між російською владою та владою багатьох західних країн дали позитивний результат.

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