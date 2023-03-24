Сталинская атмосфера, – российский оппозиционер о жизни в диктатуре
Нынешняя Россия все больше становится похожа на Советский Союз в годы правления Сталина. Госдума принимает законы, призванные ограничить любые антивоенные высказывания россиян.
Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный политтехнолог и политолог Аббас Галлямов. По его словам, в Украине сложилось мнение о том, что россияне одобряют политику Путина, но это не совсем так.
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Репрессии в России
Он рассказал, что сегодня в отношении обычных россиян применяются репрессии, напоминающие сталинские времена. В качестве примера привел законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию участников так называемой специальной военной операции.
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Галлямов добавил, что сегодня в России царит атмосфера сталинского тоталитаризма. Почти отсутствуют публичные критики режима и многие воспринимают это всеобщее молчание за согласие. Но, по его словам, всем революциям предшествовало "всеобщее молчание", после которого народ взрывался и проливалась кровь.
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Галлямов привел пример российского оппозиционного политика Ильи Яшина. Он рассказал, что с ним в камере сидит мужчина, которого будут судить за частный разговор.
"В телефонном разговоре со своим другом он сказал, что все это "ерунда", никаких нацистов там нет, война не праведная – то есть высказался, как любой нормальный человек. Но телефон был на прослушивании. Статья, по которой его хотят закрыть, требует публичности высказывание, а это было высказывание личное. Прокуратура нашла "потерпевшего" – сотрудника ФСБ, который все это слушал", – рассказал Аббас Галлямов.
Репрессии в России: что известно
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