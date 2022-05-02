Нынешняя Россия – полна ненависти к другим народам, – Кулеба об антисемитских заявлениях Лаврова
Источник:твиттер Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыто показал антисемитизм российских элит. Его реплики свидетельствуют о том, что Россия полна ненависти к другим народам.
Соответствующее заявление в твиттере опубликовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что комментарии российского министра не просто отвратительны, но и оскорбительны.
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Реакция Дмитрия Кулебы на высказывания Лаврова
Кулеба подчеркнул, что Лавров выразил антисемитизм, который так усердно скрывали россияне. Тем самым, министр оскорбил как президента Украины, так и весь еврейский народ.
Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его отвратительные комментарии оскорбительны для Президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа,
– написал Дмитрий Кулеба.
В более широком смысле, добавляет Кулеба, слова Лаврова показывают, что современная Россия полна ненависти к другим народам.
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Напомним, итальянское издание Mediaset выпустило резонансное интервью с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В нем министр цинично сравнил Зеленского с Гитлером, потому что тот якобы "имел еврейскую кровь".
Мир осудил высказывание Лаврова: последние новости
- На заявление Лаврова сразу отреагировал глава МИД Израиля Яир Лапид. Министр подчеркнул, что такие заявления недопустимы и призвал Россию извиниться.
- Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что мнения Лаврова настолько абсурдны, что их не стоит даже комментировать.
- Возмущение выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, который подчеркнул, что Россия является наследником нацистской идеологии, а заявления ее представителей – только аргументы для оправдания массовых убийств украинцев.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что высказывание Лаврова – это пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых строятся диктаторские режимы.
- По словам Фейгина, российские власти раздражает то, как Зеленский сопротивляется оккупантам и объединяет вокруг себя мировых лидеров. Между тем, именно Зеленский утверждает, что за свое лидерство он заплатил дорогую цену.
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