Нынешняя Россия – полна ненависти к другим народам, – Кулеба об антисемитских заявлениях Лаврова

2 мая 2022 , 15:32
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Источник:

твиттер Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыто показал антисемитизм российских элит. Его реплики свидетельствуют о том, что Россия полна ненависти к другим народам.

Соответствующее заявление в твиттере опубликовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что комментарии российского министра не просто отвратительны, но и оскорбительны.

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Реакция Дмитрия Кулебы на высказывания Лаврова

Кулеба подчеркнул, что Лавров выразил антисемитизм, который так усердно скрывали россияне. Тем самым, министр оскорбил как президента Украины, так и весь еврейский народ.

Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его отвратительные комментарии оскорбительны для Президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа,
– написал Дмитрий Кулеба.

В более широком смысле, добавляет Кулеба, слова Лаврова показывают, что современная Россия полна ненависти к другим народам.

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Напомним, итальянское издание Mediaset выпустило резонансное интервью с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В нем министр цинично сравнил Зеленского с Гитлером, потому что тот якобы "имел еврейскую кровь".

Мир осудил высказывание Лаврова: последние новости

  • На заявление Лаврова сразу отреагировал глава МИД Израиля Яир Лапид. Министр подчеркнул, что такие заявления недопустимы и призвал Россию извиниться.
  • Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что мнения Лаврова настолько абсурдны, что их не стоит даже комментировать.
  • Возмущение выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, который подчеркнул, что Россия является наследником нацистской идеологии, а заявления ее представителей – только аргументы для оправдания массовых убийств украинцев.
  • Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что высказывание Лаврова – это пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых строятся диктаторские режимы.
  • По словам Фейгина, российские власти раздражает то, как Зеленский сопротивляется оккупантам и объединяет вокруг себя мировых лидеров. Между тем, именно Зеленский утверждает, что за свое лидерство он заплатил дорогую цену.

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Автор: Юлія Бабич