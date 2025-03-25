С россиянами труднее всего будет договориться о прекращении огня и территориях, – Зеленский

Президент Украины рассказал, о чем будет труднее всего договариваться с российской стороной. В частности, это будет вопрос прекращения огня и территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции 25 марта.

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О чем будет труднее всего договориться с россиянами

Зеленский считает, что с россиянами в двух вопросах будет сложнее всего. В частности, речь идет о полном прекращении огня.

"Еще до первой встречи я об этом говорил. Потому что россияне не хотят заканчивать войну", – отметил он.

Еще одним пунктом, который назвал гарант Украины, является вопрос территорий.

Потому что россияне не хотят заканчивать войну,

– повторил и подчеркнул лидер Украины.

Поэтому, это 2 разных вопроса, однако причина в них одна.

"Поэтому это будет сложный диалог, но он будет", – резюмировал Зеленский.

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Напомним, что Украина и США провели двусторонние технические консультации в Рияде, которые были сосредоточены на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении наших пленных и детей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал ключевые результаты переговоров между сторонами.