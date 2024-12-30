Путин на это надеется: какой замысел хочет реализовать диктатор руками Фицо и Орбана

Между Украиной и Словакией разгорается конфликт на фоне прекращения транзита российского газа. Таким циничным способом российский диктатор Владимир Путин пытается достичь своей коварной цели.

Об этом 24 Каналу сказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Он объяснил, почему словацкое правительство категорически стоит на своем относительно транзита российского газа.

К теме "Будет весело отовсюду": экономист объяснил угрозы Фицо об отключении электроэнергии Украине

Чего добивается Путин

С 1 января 2025 года Украина прекратит транзит российского газа по своей территории. Из-за чего премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставлять электроэнергию.

Эксперт-международник убежден, что заявления, которые звучат от Фицо и других высокопоставленных лиц Словакии, это выполнение заказа российского диктатора. Напомним, что неделю назад Роберт Фицо посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным.

Не исключено, что Путин поставил задачу перед Робертом Фицо разжигать конфликт между Украиной и Словакией, чтобы это породило необратимые последствия для двусторонних отношений и переговоров Украины с Европейским Союзом. Я не исключаю, что это может породить принцип домино. Возможно, к Фицо присоединится его давний союзник Виктор Орбан,

– сказал Желиховский.

Несмотря на то, что раньше у Фицо и Орбана были специфические отношения, сейчас они выступают дуэтом в центре Европы. Очевидно, политики выполняют поручение российского диктатора для того, чтобы не дать Украине нормально сосуществовать со своими соседями, а также, чтобы Киев попал под давление, например, со стороны Соединенных Штатов Америки.

Ведь Фицо и Орбан надеются, что Дональд Трамп, который вскоре вернется в Белый дом, будет давить на Киев, чтобы Украина уступила в вопросе транзита российского газа через свою территорию.

Путин хотел бы руками Фицо, Орбана или других лидеров, которые симпатизируют кремлевскому диктатору, препятствовать европейской интеграции Украины. Главе Кремля важно, чтобы Украина оставалась в так называемой "санитарной зоне" между Россией и западной цивилизацией,

– отметил эксперт-международник.

Диктатору ничего не остается, как использовать неких троянских коней в Европейском Союзе. Он их щедро награждает, то ли финансовым ресурсом, или энергетическим.

По мнению Желиховского, именно поэтому следует рассматривать ситуацию, поэтому Фицо настолько неуступчив и делает все возможное, чтобы отношения между Украиной и Словакией испортились настолько, чтобы нельзя было в ближайшее время найти какого-то взаимопонимания.

К слову, украинский президент раскритиковал Фицо за встречу с Владимиром Путиным и напомнил, что Киев предлагал компромисс для транзита газа.