О чем говорит помощница Блинкена с Лавровым: Белый дом сделал заявление, вспомнив Украину

Помощница государственного секретаря США по вопросам Европеы и Евразии Карен Донфрид находится в Москве. Там у нее разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Представительница Белого дома Джен Псаки пообщалась с журналистами, которых очень интересовали темы разговора Донфрид и Лаврова. И раскрыла некоторые подробности, хотя официальных уведомлений о результатах встречи еще не было.

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О чем говорят Донфрид и Лавров

В Белом доме рассказали, о чем поручили поговорить представительнице Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Карен Донфрид с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Карен Донфрид находится в Москве, где встречается с российским руководством, чтобы выразить нашу обеспокоенность в связи с силовой эскалацией России вблизи Украины,

– заявила представительница администрации Джо Байдена Джен Псаки.

В целом, по словам Псаки:

Госпожа Донфрид поехала в Россию, чтобы сообщить местному руководству о беспокойстве США из-за силовой эскалации возле Украины.

США из-за силовой эскалации возле Украины. Также представительнице Госдепа дали задание подчеркнуть Лаврову недопустимость такой эскалации.

такой эскалации. А еще Карен Донфрид на переговорах с представителями российских властей отдельно заявит о готовности Вашингтона к участию в дипломатическом разрешении конфликта на Востоке Украины.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила и то, что накануне Донфрид подтвердила руководству Украины приверженность США суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

Карен Донфрид уже встречалась в Украине с Дмитрием Кулебой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 13 декабря встретился с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид.

Дипломаты Украины и США дополнительно скоординировали позиции обеих сторон в преддверии визита Донфрида в Россию.

Также обе стороны согласились в приверженности дипломатическим способам урегулирования ситуации на Донбассе.

В октябре только назначенная на должность Донфрид говорила об Украине: что именно – смотрите в видео