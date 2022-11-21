Франция готова поддержать защиту энергетических объектов Украины: Зеленский поговорил с Макроном
Источник:Владимир Зеленский
Украину в борьбе с российскими оккупантами продолжает поддерживать Франция. Пока рассматривают, как обеспечить стабильность энергосистем и демилитаризацию Запорожской АЭС.
Об этом президент Владимир Зеленский написал 21 ноября. Он по телефону пообщался с Эммануэлем Макроном.
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"Провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Информировал о ситуации на поле боя и на атомных станциях Украины. Указал на демилитаризацию ЗАЭС", – сказал Зеленский.
Кроме того, президенты обсудили:
- сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности, защиты системы от воздушных атак,
- радиационную безопасность,
- ситуацию на Запорожской атомной станции,
- энергетическую безопасность Украины и Европы.
По словам Владимира Зеленского, сейчас Украина работает для того, чтобы обеспечить выполнение предписания МАГАТЭ о прекращении какой-либо вражеской активности против украинских атомных объектов. Именно для этого очень важна демилитаризация ЗАЭС.
"Россия должна забрать оттуда всех своих боевиков и прекратить обстрелы станции", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Благодарю господина Президента Макрона за готовность поддержать защиту наших энергетических объектов. Также делаем все, чтобы конференция по восстановлению Украины и реализации нашего Fast Recovery Plan, в которых Франция готова проявить лидерство, была максимально результативна,
– сказал в вечернем обращении Владимир Зеленский.
Макрон выступает за переговоры
Французский президент считает, что, несмотря на неготовность России к диалогу, мирные переговоры все-таки будут. По его мнению, посредником может стать Китай, который с начала полномасштабного вторжения не высказал позицию по поводу войны. Макрон сделал такое заявление после разговора с Си Цзиньпином на саммите G20.
Макрон подчеркнул – важно поддерживать диалог с Владимиром Путиным. Он считает, что такое понимание есть также у Китая.
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Телефонные разговоры Макрона: последние новости
- Британское издание Daily Mail 6 ноября сообщило, что Путин запугивал Макрона ядерным оружием. Диктатор заявил – не нужно атаковать большие города, чтобы победить. Он намекнул, что достаточно бомбить Восток, чтобы капитулировал Киев.
- Макрон также общался с Зеленским 1 ноября. По словам украинского президента, разговор дал конкретные решения по усилению обороноспособности.
- Французский президент призвал Папу Римского позвонить Путину, Кириллу и Байдену.