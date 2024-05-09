Чеченские войны расскажут, какие у Кремля дальнейшие планы относительно Украины

СБУ объявила о срыве попытки ликвидации Зеленского и других представителей военно-политического руководства Украины. Этим должна была заниматься целая агентурная сеть, созданная ФСБ. Несколько ее агентов, среди которых офицеры УГО, уже задержаны.

Важная параллель с Ичкерией

На многих эта информация СБУ может не иметь должного влияния в связи с попыткой оценить это с политической точки зрения. Но я хочу подчеркнуть, что президент Украины – это прежде всего не личность, а институт. Ослабление института – это прямой путь к захвату государства.

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Хочу напомнить хотя бы о попытках России ослабить институт президента Украины во время двух Майданов. Агенты российских спецслужб стояли за перемещениями президента-беглеца Виктора Януковича по территории Украины в 2014 году. Они осознавали, что выезд Януковича из Киева поможет им в оккупации Крыма, а также в попытках оккупировать территории на Востоке и Юге нашего государства.

Если проводить параллели военного характера, то напомню, что во время обеих Чеченских войн россияне постоянно пытались ликвидировать первого и второго президентов Ичкерии – Джохара Дудаева и Аслана Масхадова. Эти попытки оказались успешными. Более того, в это же время россияне пытались делегитимизировать и Дудаева, и Масхадова, противопоставляя политикам, которые были избраны жителями Ичкерии, правительства, которые создавались самой Москвой.

Это практически тот же подход, который Россия использует и в отношении Украины. Та власть, которая формируется в Украине после 2014 года и имеет народный мандат, объявляется в России нелегитимной, а взамен делаются попытки противопоставить этой власти какие-то фейковые институты: псевдоорганы власти в вымышленных Кремлем республиках Донбасса или коллаборационные администрации в Запорожской и Херсонской областях.

Ягодкой на этом торте фальсификации должно было стать создание правительства коллаборационистов в оккупированном Киеве во главе с Януковичем и Медведчуком. Однако не так случилось, как думали. Но это не исключает дальнейших попыток России уничтожить действующего президента Украины.

Для чего это делают? Прежде всего для того, чтобы облегчить возможность капитуляции Украины перед Россией. Даже если не удастся добиться капитуляции, то облегчить Москве заключение такого перемирия, которое не предоставит России никаких реальных обязательств перед Украиной.

Проводя параллели, напомню, что после первой Чеченской войны и гибели Джохара Дудаева перемирие между Россией и Ичкерией подписывали секретарь совета безопасности России Александр Лебедь от имени президента России и глава генштаба войск Ичкерии Аслан Масхадов от имени исполняющего обязанности президента Ичкерии.

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В Москве с самого начала относились к этому соглашению саркастически. Причин было несколько:

с чеченской стороны за него отвечал человек, не имевший общенационального народного мандата и его легитимность было легко подорвать;

сам Лебедь вскоре был отстранен из властных структур;

перемирие между Россией и Ичкерией было прелюдией к окончательной ликвидации Ичкерии российскими войсками и установлению там администрации, готовой выполнять все указания Кремля.

Дальнейшие шаги России

ФСБ России, выходцем из которой как раз и является Путин, действует по схемам, которые уже давно были созданы предшественниками. Это помогает понимать, как Россия будет действовать во время следующих лет войны против Украины.

1. Делегитимизация украинской власти. В мае такие попытки будут набирать новые обороты на фоне сообщений о том, что заканчивается конституционный срок полномочий Зеленского. Все разъяснения, что Зеленский имеет полную легитимность до окончания военных действий – не воспринимаются российской пропагандой. Постоянно будет работа с тезисами о том, что Украиной руководит человек, который не имеет реальных конституционных полномочий. То же касается Верховной Рады.

2. Продолжение попытки уничтожить президента Украины и других представителей военно-политического руководства государства. Для того чтобы преемник Зеленского на посту президента не имел того мандата народной поддержки, который имеет действующий президент.

3. Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить создания в Украине правительства национального единства, как единственного легитимного института общенародной поддержки власти даже в ситуации, когда ее конституционные полномочия закончились.

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4. Кремль будет пытаться коррумпировать или уничтожать депутатов украинского парламента, чтобы в конце концов достичь ситуации отсутствия кворума в Верховной Раде. Это нужно врагу для того, чтобы сделать невозможным принятие многих критически важных для функционирования Украины законов.

Запланирована серьезная и системная работа по ослаблению украинской государственности в последующие годы войны. Именно это, а не какие-то переговоры о мире, и будет главным направлением деятельности Путина. Попытки ФСБ организовать ликвидацию Зеленского будут важной частью этого плана и не будут прекращаться ни на день.