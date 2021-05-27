О минировании самолета сообщили после разворота на Минск, – швейцарский интернет-провайдер

Швейцарский интернет-провайдер Proton прокомментировал сообщение о "минировании" самолета Ryanair. И заверили, что информация появилась уже после того, как пилот изменил курс на Минск.
Известно, что Proton хочет выяснить ситуацию окончательно, а потому готов оказывать поддержку европейским властям в расследовании инцидента. Это произойдет после получения соответствующего юридического запроса.
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"Мы не располагаем правдивыми доказательствами того, что утверждение Беларуси (Лукашенко – 24 канал) соответствует действительности", – отметили в компании.Справка. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии. Департамент иностранных дел страны сразу опроверг такое обвинение.
Инцидент с самолетом Ryanair: что известно
- В Минске 23 мая совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair. Сначала он должен был лететь в Вильнюс.
- Диспетчерам на борту самолета пришло сообщение о возможной взрывчатке. Информация оказалась фейковой.
- Сразу после посадки силовики задержали журналиста Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софию Сапегу.
- Как известно, Протасевич – основатель оппозиционных телеграм-каналов NEXTA, которые активно освещали протесты в Беларуси против режима Лукашенко.