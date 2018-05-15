О фанатах, социальных сетях и нелюбви к вечеринкам: Белла Хадид дала откровенное интервью

Американская модель Белла Хадид, которая стала звездой июньско-июльского выпуска издания Harper's Bazaar, рассказала о личном в интервью, которое у нее взяла ее сестра Джиджи Хадид.

Девушки с детства вместе путешествуют, поддерживают друг друга и добиваются успехов в модельной индустрии. Учитывая, что в последнее время стало модной тенденцией брать интервью у звезд другими знаменитостями, то для Harper's Bazaar Джиджи задала несколько откровенных вопросов своей сестре Белле.

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Об улыбках

Модель рассказала о собственной работе, где ей часто приходится не улыбаться и сохранять нейтральное выражение лица по просьбе редакторов и фотографов. Между тем поклонники часто ее обвиняют в "злости" и неприветливости.

Я ни дня не провожу без улыбки. Люди вечно говорят, что у меня одно и то же выражение лица. Но они не понимают, что это рефлекс от постоянных просьб фотографа выглядеть на съемке скучающей и равнодушной. Когда я читаю комментарии в духе: "О, она такая злая", на них хочется ответить: "Может, у меня был плохой день или я только что плакала". Вы никогда не знаете, через что проходит человек в данный момент,

– заметила Белла.

Допис, поширений (@bellahadid) 11 Тра 2018 р. о 3:49 PDT

О соцсетях

Модель также призналась, что негатив в соцсетях порой очень сильно угнетает ее. Поэтому она старается искать "релакс" в своем бешеном ритме жизни. Перед тем, как лечь спать, девушка слушает успокаивающую музыку, а утром она полчаса проводит без телефона, чтобы спокойно проснуться до того, как мир соцсетей поглотит ее.

Последнее время я находилась в постоянной борьбе – с самой собой, людьми в интернете, и это утомило меня. 30 минут в день мне хочется просто побыть собой, а не Беллой,

– подчеркнула Хадид.

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О фанатах и прессе

Несмотря на постоянное внимание со стороны поклонников и прессы, она всегда готова уделить время своим фанатам. По ее словам, так девушку воспитала мама Иоланда Хадид.

Время каждого человека ценно. Именно поэтому я всегда останавливаюсь, чтобы пообщаться с поклонниками. Ведь они могли бы быть дома со своими семьями, но нет. Они стоят на морозе возле отеля просто чтобы обнять нас. Это что-то значит!,

– отметила Белла.

Однако Хадид до сих пор не может привыкнуть к тому, что папарацци в последнее время преследуют ее "по пятам".

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"После того, как я добилась определенных высот в модельном бизнесе, моя жизнь кардинально изменилась. Теперь каждый мой шаг освещается прессой и от этого никуда не денешься. Знаете, я долгое время не могла привыкнуть к тому, что выходя из дома на тебя набрасывается 40 человек с камерами. Именно такие действия заставляют быть очень осторожной в своих эмоциях. Потом все эти снимки появляются в социальных сетях и обязательно найдутся люди, которым они не нравятся.

Допис, поширений (@bellahadid) 30 Кві 2018 р. о 5:50 PDT

Чаще всего меня называют злобной и бездушной, так как мой внешний вид ничего не выражает. На самом деле я просто скрыта за маской, потому что внутри я обычный человек. Большинству людей, которые рассматривают мои снимки, не понять, что происходит у меня в душе. Я могу радоваться и радоваться, а возможно страдать и плакать", – искренне поделилась 21-летняя девушка.

О домашнем уюте

Беллу часто можно увидеть на топовых вечеринках и красных дорожках, однако к большому удивлению, последнее, чего хочется Белле субботним вечером – это идти на вечеринку. Она мечтает на выходных об отдыхе в окружении родных людей – к примеру, поиграть в видеоигры с сестрой Джиджи или посмотреть фильм.

Люди думают, что я тусовщица, но это в прошлом. Не могу дождаться выходных, чтобы полежать на диване!

– подытожила модель Белла.