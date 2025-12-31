ОАЭ могут купить долю компании Fire Point: военный объяснил, что это означает для Украины
- Объединенные Арабские Эмираты могут купить 30% украинской оборонной компании Fire Point, стоимость которой оценивается в 2,5 миллиарда долларов.
- Важно, чтобы европейские партнеры приобщались к инвестициям в украинские военные способности для поддержки обороноспособности Украины и безопасности всей Европы.
ОАЭ, вероятно, хотят купить 30% украинской оборонной компании Fire Point, которая оценена в 2,5 миллиарда долларов. Подобные инвестиции могут развивать военную сферу Украины, однако есть важная деталь.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, если Объединенные Арабские Эмираты купят долю украинской оборонной компании, то важно знать детали, потому что они бывают разными. Все потому, что есть и те, кто хочет воспользоваться возможностями Украины, чтобы получить авторские права или лицензионные условия.
Почему Украина стала перспективной для инвестиций?
По словам Александра Мусиенко, в целом хорошо, что в Украину приходят инвесторы. Это указывает на перспективы страны.
В частности, если ОАЭ хотят купить часть Fire Point, то значит, что эта компания имеет возможности развития, которые оценены международными инвесторами. Есть перспективы изготавливать ракеты и дроны, чтобы достигать целей на дальние расстояния.
Кроме этого, компания Fire Point, вероятно, поставила на поток свои производственные мощности, для которых также нужны специалисты. Это все свидетельствует о перспективах для мирового рынка.
Для компании это означает, что она может получать деньги и выполнять заказы. Несмотря на все, она должна получать средства чтобы продавать оружие Украине. Принципиально важно, чтобы к этому приобщались наши европейские партнеры,
– сказал военный.
Он подчеркнул, что поддерживать обороноспособность Украины нужно не только инвестициями, но и финансовой помощью Европы. Таким образом можно будет обеспечивать украинское войско, закупая оружие в компаниях украинских производителей.
Это в интересах европейцев. Украинская ракетная программа и инвестиции в нее – это фактор безопасности всей Европы,
– отметил Мусиенко.
В будущем нашему государству необходимо иметь достаточные запасы вооружения. Это будет гарантировать безопасность для украинцев и европейцев.
Что известно о производстве и экспорте украинского оружия?
Владимир Зеленский подчеркнул, что более 40% оружия на фронте – является украинского производства. Украина работает над тем, чтобы до конца 2025 года увеличить этот показатель.
Украина восстанавливает экспорт собственного оружия. Все для того, чтобы получать больше финансов для усиления обороноспособности государства. Но фронт все еще остается сейчас на первом месте.
Есть прогнозы, что Украина в 2026 году может усилить свои дальнобойные возможности в производстве оружия. Однако это станет возможным, если наше государство будет экспортировать собственное оружие в дружественные страны, чтобы финансировать некоторые свои потребности самостоятельно.