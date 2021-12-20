ОАСК заблокировал конкурс по избранию главы САП
Источник:ОАСК
Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс по избранию главы САП. В частности, суд частично удовлетворил иск об отмене порядка работы конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Соответствующее решение суд вынес 20 декабря. В частности, суд заявил о пробелах в законодательстве в отношении лица, уполномоченного определять Порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в САП.
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Суд своим решением заблокировал конкурс по избранию руководителя САП
По результатам рассмотрения дела суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре,
– говорится на странице ОАСК.
В суде сообщили, что решение было принято потому, что:
- в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП (что является ответчиком по делу), была лишена полномочий на принятие обжалуемого порядка;
- законодательно не определили орган, которому такие полномочия передавались бы.
Именно поэтому суд констатировал наличие пробела в законодательстве в отношении лица, уполномоченного определять порядок проведения конкурса на занятие админдолжностей в САП. Суд решил, что:
- Конкурсная комиссия не имеет соответствующего полномочия;
- а также говорится о противоправности принятия ею порядка работы конкурсной комиссии;
- а также проведение конкурса на занятие административных должностей в САП.
Дело суд рассматривал по иску экс-руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины с июня 2021 года (говорится об Александре Карееве – 24 канал).
Более того, в ОАСК написали – председательствующий судья обратился с соответствующими обращениями касательно "давления на суд, в публикациях СМИ, которые наблюдались в последнее время" в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора.
Коротко о вопросах касательно избрания главы САП
- Избрание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры было фактически одним из обещаний президента Владимира Зеленского. В частности, в совместном заявлении о стратегическом партнерстве США и Украины, опубликованном 1 сентября 2021 года, говорилось – нужно немедленно избрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и привлечь к ответственности коррупционеров.
- Однако до сих пор этого не произошло. В частности, в октябре сорвали заседание комиссии, которая должна избрать руководителя САП. Причиной стало отсутствие кворума – то есть не явились члены комиссии Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.
- После этого Владимир Зеленский заявил, что члены конкурсной комиссии должны исполнить свой долг. Он также сказал, что не услышал адекватных объяснений касательно задержки конкурса для избрания нового руководителя САП.
- 11 декабря директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сказал, что ситуация с конкурсом в Специализированную антикоррупционную прокуратуру показывает, что системой недовольны отдельные политические элиты. Детальнее читайте по ссылке.
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