"Атеш" раскрыл объекты управления космическими силами России в Крыму: информация уже поступила в Силы обороны

В Крыму обнаружены три военных объекта российской армии, обеспечивающих работу систем космической связи и спутникового управления. Все они связаны с Центром дальнего космического связи НИП-16 и 40-м отдельным командно-измерительным комплексом.

Об этом говорится в Telegram-канале "Атеш".

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Агенты "Атеш" провели разведку трех объектов российской военной инфраструктуры в западном Крыму, расположенных в районах Заозерного и Витино. Несмотря на плотное видеонаблюдение и присутствие военных, все локации были зафиксированы.

Объекты сняты последовательно, несмотря на плотное видеонаблюдение и присутствие военных на каждом участке маршрута,

– говорится в сообщении.

Объект в Витино является наиболее укреплённым. Именно здесь зафиксировано значительное присутствие военного персонала и усиленный пропускной режим. Такой уровень охраны свидетельствует о высокой стратегической важности объекта для российских войск.

Наземная станция НИП-16 используется для управления российскими военными спутниками, обеспечивая передачу команд на орбиту для разведки, навигации и связи. Она также отслеживает и координирует их работу, выступая в качестве центрального элемента управления космической системой России в этом регионе.

Напомним, ранее агенты "Атеш" предупреждали, что из-за острого дефицита топлива на оккупированном полуострове российские власти вынуждены пересматривать прежние ограничения на использование поврежденного Керченского моста. Оккупационные власти рассматривают возможность возобновления железнодорожных перевозок нефтепродуктов через него, несмотря на значительные риски дальнейших повреждений или даже разрушения конструкции.

20 июня партизаны "Атеш" провели успешную диверсию в российском Таганроге. В результате диверсии была повреждена электроподстанция, которая обеспечивала электроэнергией оборонный российский завод "Атлант-Аэро".