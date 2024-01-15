В ГУР ответили, сколько ракет дальностью более 350 километров может производить Россия
Источник:"РБК-Украина"
Вадим Скибицкий из Главного управления разведки Минобороны рассказал о ситуации с производством ракет в России. Объемы производства стратегических ракет не выросли, оставаясь на уровне от 115 до 130 единиц в месяц.
По словам Скибицкого, Россия не может существенно нарастить производство ракет из-за международных санкций и зависимости от иностранных комплектующих. Даже в декабре 2023 года было зафиксировано нулевое производство некоторых типов ракет.
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Стратегические запасы врага ограничены
Россия пытается удерживать стратегический резерв ракет, который составляет около 30% имеющихся запасов. С середины сентября 2023 года не было применения ракет типа Х-101 и "Калибр", что свидетельствует о попытке врага накопить ограниченные ресурсы.
Все производимое сразу поставляется на поле боя. Запасы не очень велики, и выпущенные ракеты во время атак – это продукция последних кварталов,
– отметил Скибицкий.
Разведка отмечает, что использованные против Украины крылатые ракеты были произведены в третьем и четвертом кварталах, что подтверждает высокий уровень использования имеющихся ресурсов оккупантами. В целом это подвергает сомнению возможность России вести длительную ракетную кампанию без внешней поддержки.
Россия ищет поддержки у КНДР
- Кремль столкнулся с ограничениями в производстве ракет из-за международных санкций и зависимости от импортных компонентов, что привело к дефициту стратегических боеприпасов.
- В то же время, согласно данным ГУР, Россия получила около одного миллиона артиллерийских боеприпасов калибров от КНДР. Пик поставок наша разведка наблюдала в течение сентября, октября и ноября 2023 года.
- Кроме того, существуют данные о поставке баллистических ракет из КНДР в Россию. В Офисе генпрокурора заявили, что владеют фактами применения Россией баллистических ракет против Украины, которые, вероятно, были получены от КНДР.
- Сотрудничество между Россией и КНДР происходит на фоне усиления международной изоляции обеих стран, что может привести к дальнейшему сближению их военных программ.
- Политолог Владимир Фесенко указывает на укрепление военно-политического союза между Москвой и Пхеньяном, что создает новые вызовы для международной безопасности.
- Санкции Запада против КНДР оказывают ограниченное влияние из-за экономической поддержки корейского режима со стороны Китая. А наличие ядерного оружия у этих государств усложняет возможность применения прямых военных мер.