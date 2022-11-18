Такого термобелья у НАТО нет: показали, в чем воюют оккупанты
Источник:Стратком ВСУ
Российским властям настолько не безразлично свои военные, что они даже выдают им проверенное временем термобелье. Можно сказать, проверенную десятилетиями.
И это совсем не преувеличение. Термобелье, которое должно помогать переносить минусовые температуры украинской зимы, около 40 лет.
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Качество термобелья поражает
Дату выпуска этого изделия легко можно увидеть на фотографии. Иронично, что начинается оно с потертых букв "ЗЛО", которые ярко характеризуют и владельцев "аналогов нетной" продукции, и то, что они несут на украинскую землю, и то, что их ждет.
Качество "термобилизны" прекрасно видно и на фото. Ее ткань настолько плотная, что сквозь нее легко просвечивает солнышко. Так что вряд ли такие изделия смогут справиться с возложенными на них надеждами кафиров.
Отметим, что в таких штанах оккупанты воюют уже. Экземпляр, изображенный на фото, был найден на оставленных оккупантами позициях в Харьковской области.
"Термобелье" кафиров / Фото с телеграмм-канала "СтратКом ВСУ"
Россияне очень недовольны обеспечением
Все больше россиян начинает понимать, какую роль для них подготовила их родина. И все громче они начинают возмущаться. Так, недавно в Кубинцы произошел конфликт из-за показательного обзора войск, устроенного для руководства. Один из мобилизованных не выдержал и перешел на крик, когда разговаривал с офицером. Более того, дошло и до применения силы .
Для возмущения был ряд причин, среди которых:
- обучение строевому шагу, который ну никак не поможет на фронте,
- отсутствие нормального обучения по стрельбе, ведь его ведут без реальных мишеней,
- невыдача амуниции, но заполнение на нее документов.
Заметьте, возмущения, что их против воли и без причины отправляют убивать граждан другого государства, не было.
А чему удивляться? Конвейер с пушечным мясом должен бесперебойно работать, поставляя российский фарш в украинскую мясорубку. Зачем тратить время? Россия не имеет цели вас научить и сделать профессионалами, ее цель – закрыть бреши в обороне плотным забором,
– прокомментировали инцидент в NEXTA .
Проблемы россиян из-за войны: последние новости
- Из-за такого "высокого" качества обеспечение морально-психологическое состояние кафиров ужасное. Среди них распространено пьянство, а многие находят выход в самотравмировании или самоубийстве .
- Более того, на фоне недовольства руководством все больше появляется сообщений о конфликтах. Так, недавно обнаружили застреленным полковника , смерть которого местные СМИ назвали самоубийством. Однако отметим, что выстрелов слышали пять.
- Некоторые же россияне поступают разумнее – складывают оружие и сдаются в плен, другие же пишут рапорты об отказе вести боевые действия. Так, мобилизованные из Новосибирска, оказавшиеся на первой линии фронта, написали рапорты об отказе от боев и сдали оружие. Свое решение они объяснили не гуманными причинами, а тем, что считают свою подготовку недостаточной.