Обезглавливание девушки в Одессе: злоумышленник рассказал ужасные детали

Сотрудники уголовного розыска задержали во вторник, 6 марта, подозреваемого в убийстве 29-летней Анны, тело которой нашли накануне.

Об этом информирует "Думская".

27 февраля в Одессе на улице Средней правоохранители нашли в квартире тело женщины 1989 года рождения без головы.

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Задержанный работает поваром-сушистом в одном из местных заведений. С убитой мужчина был знаком – они учились в одной школе. Мужчина во время задержания ударил ножом правоохранителя и пытался совершить самоубийство, перерезав себе вены.

После этого мужчина признался в преступлении. Он решил убить женщину из-за неразделенной любви: женщина отказала ему в близости. У него также был корыстный мотив.

Убийца сначала убил женщину, перерезав ей горло. После чего отрезал голову, которую забрал с собой. Вместе с головой он забрал ценные вещи в квартире и деньги. Все это он закопал.

Сейчас правоохранители ищут часть тела в указанном месте.

К слову, в городе Бровары на Киевщине 20-летний парень открыл стрельбу, в результате которой пострадали двое человек.