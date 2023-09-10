Спасатели показали фото с мест падения обломков дронов в Киеве
Источник:ГСЧС
Россия в ночь на 10 сентября атаковала Киев и область дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили более 30 "Шахедов", большинство из которых сбили наши военные.
Однако падение обломков было зафиксировано по меньшей мере в трех районах столицы. Виталий Кличко говорил о пяти районах падения обломков "Шахедов".
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Что известно о последствиях падения обломков дронов в столице
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что они предварительно зафиксировали обломки падения вражеских дронов в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах города. В частности, в Шевченковском районе:
- спасатели ликвидировали пожар травяного настила и деревянных шпал на открытой местности. Спасателям о пожаре сообщили ориентировочно в 01:36. По состоянию на 2:49 его уже ликвидировали. Общая площадь возгорания составляла 4 квадратных метра;
- обломки упали в 25-этажный жилой дом – на 24 этаже в одной из квартир повреждено окно и личные вещи, возгорания и пострадавших нет.
Кстати, в Подольском районе обломки упали на открытую территорию. Люди не пострадали, здания не повреждены, пожара не было.
Более того, в другом месте обломки повредили припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи. Люди целые, здания не повреждены.
Кроме того, в Святошинском районе города спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории. Известно, что в результате падения обломков загорелась скамейка и стол для кемпинга. Пожар был ликвидирован на 5 квадратных метрах.
На месте происшествия работали 35 спасателей и 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Спасибо нашим надежным и отважным ПВО за непрерывную защиту неба над столицей!
– заявили в ГСЧС.
Последствия падения обломков дронов в Киеве / Фото ДСНС, КМВА
Что происходило в Киеве: коротко
- Россия ориентировочно в полночь начала атаковать Киевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Ориентировочно в 1:17 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе для Киева. Известно, что работала ПВО.
- Виталий Кличко рассказал, что обломки дронов упали в Святошинском, Шевченковском, Подольском, Соломенском районах Киева. К сожалению, один человек пострадал в Подольском районе. По словам мэра Киева, у него острая реакция на стресс.
- Впоследствии в Киевской городской военной администрации рассказали, что враги атаковали столицу группами дронов с разных направлений. Наши военные сбили более 20 вражеских беспилотников.
- Генеральный штаб ВСУ уточнил, что россияне атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 25 – уничтожили средствами противовоздушной обороны Украины. Большинство ударных беспилотников российские оккупанты направили на Киевскую область.