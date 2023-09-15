На территории НАТО не впервые находят обломки российских дронов: почему это не считают вторжением

В сентябре уже было несколько случаев, когда на территории Румынии находили обломки российских дронов. Однако официально это не считается вторжением с точки зрения НАТО.

Доказательства свидетельствуют о трех инцидентах. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал многолетний спикер Альянса Джейми Ши, проработавший в НАТО более 38 лет.

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По словам Джейми Ши, для НАТО важно, что именно правительство Румынии возглавляет расследование и оценивает инцидент, и, по их мнению, все инциденты не были умышленными атаками.

Это, в отличие от полноценных ракет, фрагменты беспилотников, и некоторые из них были сбиты украинской ПВО в районе Черноморского бассейна и Дуная. Это фактически лишь обломки беспилотников и не является полноценной системой со взрывчаткой,

– объяснил собеседник.

Он добавил, что в настоящее время в Бухаресте считают, что это не целенаправленная агрессия против Румынии.

"Россияне не целенаправленно атаковали Румынию, что было бы очень глупо и рискованно. Однако это свидетельствует о безрассудном поведении России, которая атакует объекты, расположенные на очень близком расстоянии от границы", – отметил спикер.

Он отметил, что если и существует угроза, то она идет от этой готовности россиян наносить удары так близко к территории НАТО. Это касается не только Измаила или дунайских портов вблизи Румынии.

"Мы видели подобные вещи и в других местах, к примеру, когда россияне обстреливали Львовщину всего в нескольких километрах от границы с Польшей. Но насколько решительно НАТО настроено на то, что это был умышленный акт агрессии, было ли четкое намерение нанести удар по Румынии? Пока доказательства свидетельствуют о том, что это не так", – подытожил Ши.

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