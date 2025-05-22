Обломки российского БПЛА упали на территории школы в Киеве: в КГВА рассказали о последствиях
- 22 мая обломки российского дрона-камикадзе упали на территории школы в Дарницком районе Киева.
- По данным начальника КГВА Тимура Ткаченко, обошлось без пострадавших и возгорания.
Российская армия утром 22 мая атаковала Киев беспилотниками типа "Шахед". Обломки вражеского дрона-камикадзе упали в одном из районов столицы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко.
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Какие последствия атаки "Шахедами" на Киев
Тимур Ткаченко рассказал, что обломки вражеского БПЛА упали на территории школы в Дарницком районе.
К счастью, обошлось без пострадавших и возгорания,
– написал начальник Киевской городской военной администрации.
До этого в столице слышали взрывы из-за атаки российских беспилотников. Отбой в Киеве объявили в 08:36.
Ранее ПВО в Киеве также работало ночью 21 мая. На подлете к городу, в Киевской области также уничтожали российские "Шахеды" наши защитники.
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