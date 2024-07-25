У Зеленского отреагировали на падение обломков "Шахеда" в Румынии

На территории Румынии снова обнаружили обломки "Шахедов". Атакуя Украину, Россия ставит под угрозу и другие страны и продолжит это делать. Поэтому ЕС было бы правильно увеличить поставки соответствующего оружия для Украины.

Тогда можно было бы вычислить, как закрыть воздушное пространство Украины, чтобы на территории других государств ничего не залетало. Об этом 24 Каналу заявил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

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"После этого, думаю, было бы желательно увеличить поставки соответствующего оружия на Южное направление. Имеется в виду систем противоракетной обороны. Это было бы разумно, математически правильно. Потому что тогда можно было бы обсчитать, как надо дозакрыть, чтобы через воздушное пространство Украины ничего не залетало в другие страны", – сказал он.

Россия делает это сознательно

Полное интервью с советником председателя ОПУ Михаилом Подоляком выйдет в 17 часов на ютубе 24 Канала

Михаил Подоляк убежден, что Россия сознательно устраивает такие инциденты, чтобы проверить реакцию европейских сообществ. Было бы хорошо, если бы Украина получила хотя бы увеличение поставок противоракетных или противодронных систем, закрыть ими Южное или Северное направление Украины.

Это окончательно развеяло бы сомнения России, показало бы, что Европа готова к защите. Если этого не будет сделано, то страна-агрессор будет считать, что Европа не готова к так называемой эскалации, к пониманию всех рисков, которые несет Россия. Тогда россияне будут увеличивать геноцидный компонент в этой войне,

– подчеркнул чиновник.

Советник председателя ОПУ объяснил, что ключевой фактор давления России на Украину или европейские сообщества – это использование геноцидного компонента: удары по гражданскому населению, по критической инфраструктуре в различных регионах Украины. Оккупанты хотят, чтобы весь мир склонял Украину заканчивать войну на условиях России, что будет роковой ошибкой.

Что известно об инциденте: кратко

В ночь на 25 июля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, три из них долетели до границы с Румынией. В румынском городе Тульча над Дунаем вторую ночь подряд объявляли воздушную тревогу из-за воздушной атаки России.

Глава МИД Румынии подтвердила, что обломки "Шахедов" нашли на территории страны. Государство сообщило об этом инциденте своим союзникам и координирует с ними свои действия.