Путин попадает в ловушку, – Коваленко о реакции Кремля на предложение обмена территориями
Владимир Зеленский предложил идею обмена Курской области на оккупированные Россией территории Украины, представитель Кремля Дмитрий Песков категорически отверг такую возможность. Россия не могла отреагировать по-другому, ведь сама завела себя в ловушку.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, заметив, что Кремль внес оккупированные области Украины в состав России. В то же время на Курщине ситуация для россиян не складывается успешно.
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Конституция России завела Путина в ловушку
Идея с обменом территорий, по словам руководителя, является логичными словами президента Украины. Россия, по своей конституции, уже успела присоединить к себе полностью Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, что наша страна не признала и не признает никогда.
Когда говорится о территориях, Путин попадает в ловушку – даже теоретический обмен (Курщины – 24 Канал) на, например, какую-то из украинских областей невозможен по российской же конституции, ведь это "их территории". Поэтому им остается только говорить, что они делать этого не будут,
– подчеркнул он.
Заметим, что отреагировал на слова Зеленского не только Песков. Пресс-секретарь российского министерства Мария Захарова заявила, что на Курщине украинских военных "ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора-два".
Интересно! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение о том, что в России никому не "болит" ситуация на Курщине. Для примера, жители области могли бы бунтовать против власти, но все они боятся попасть за решетку.
Коваленко отметил, что в Курской области все будет зависеть от времени и ресурсов. Сейчас Украина имеет сильную позицию – украинским военным удалось там закрепиться и наладить логистику.
Россия же не может вытеснить украинские войска и даже получает удары по командным пунктам и штабам в своих тылах.
Однако любая война вытягивает ресурсы. Кто сможет удержаться дольше, тот и станет победителем. Однако россияне смирились, что это затяжная история, ведь Курщина пропала из информационного пространства в России,
– объяснил руководитель.
Кроме того, что Кремль отказался от идеи с обменом территорий, он уже долгое время пытается продвинуть идею, что якобы Москва открыта к переговорам.
Руководитель заметил, что для России важны переговоры только с командой Дональда Трампа, без Украины и Европы. Для этого Кремль и говорит о "нелегитимности" Зеленского и делает акцент именно на переговорах с США.
У них гибридная тактика – разграничить и продемонстрировать, что Украина не является субъектом. Они делают ставку именно на это,
– сказал он.